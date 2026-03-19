Požár lesního stroje u Pomezí způsobil škodu přes pět milionů korun

U Pomezí na Svitavsku hořel dnes ráno v lese pracovní stroj. Oheň způsobil škodu přes pět milionů korun. Hrozilo, že se požár rozšíří do okolí. Z lesní techniky také vytekla nafta a olej, uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Požár se hasičům podařilo rychle lokalizovat. Potom zjistili, že ze stroje vyteklo 200 litrů nafty, která se vsákla do půdy. Protože uniklé látky mohly kontaminovat spodní vody, přijeli do Pomezí zástupci ochrany životního prostředí a vodoprávního úřadu.
"Dále došlo k úniku hydraulického oleje, přičemž horký olej poškodil připravené záchytné nádoby. Hasiči proto prováděli jímání unikajících látek do náhradních nádob, které zároveň ochlazovali, aby nedošlo k jejich dalšímu poškození," řekla Pipiš.
Po uhašení harvestoru hasiči postupně rozebírali stroj, aby se dostali k ovládacím prvkům a mohli zastavit další únik kapalin. "Předběžně byla jako příčina vzniku požáru stanovena technická závada na elektroinstalaci přídavného topení. Výše škody byla předběžně odhadnuta na více než pět milionů korun," dodala Pipiš.