Dálnici D11 uzavřel požár návěsu. Řidič zpozoroval kouř a pohotově zareagoval

Autor: lan
  15:32aktualizováno  15:32
K rozsáhlému požáru návěsu vyjížděli v pondělí dopoledne hasiči na dálnici D11. Řidič si během jízdy všiml kouře a pokusil se požár sám uhasit. Díky jeho duchapřítomnému odpojení tahače se plameny nerozšířily na celou soupravu. Dálnice musela být po dobu zásahu v tomto úseku zcela uzavřena.
Návěs začal hořet kolem 11. hodiny na 71. kilometru ve směru na Prahu. Zaměstnal profesionální jednotku HZS Královéhradeckého kraje a dobrovolné hasiče z Chlumce nad Cidlinou.

Řidič kamionu si během jízdy všiml, že se mu od zadní části návěsu valí dým. Pokusil se nejprve požár sám uhasit pomocí hasicího přístroje, to se mu ale nepodařilo. Rozhodl se tedy alespoň odpojit tahač. Tím zabránil, aby se plameny šířily dál na celou soupravu.

„Po příjezdu jednotek byl návěs už celý v plamenech, které byly viditelné i z velké vzdálenosti. Po likvidaci požáru bylo provedeno ochlazování konstrukčních částí. Na návěsu bylo přepravováno zboží v balících. Hasiči následně zajistili místo události pro asistenční službu, která zahájila překládku nákladu,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

K tragédii chybělo málo. Pohotový řidič zachránil na D35 své děti před plameny

Kvůli zásahu byla dálnice D11 v uvedeném úseku po celou dobu zcela uzavřena. Zprůjezdněna byla krátce po 12. hodině, a to pouze jedním jízdním pruhem, krátce před 15:00 byl obnoven provoz v plném rozsahu. Hasiči následně provedli dohašovací práce a úklid následků požáru.

Vzhledem k tomu, že se požár stal na území Pardubického kraje, na místo vyjel vyšetřovatel příčin požárů HZS Pardubického kraje. Ten předběžně určil jako pravděpodobnou příčinu technickou závadu na kole návěsu.

„Škoda byla předběžně vyčíslena na jeden milion korun na návěsu a 1,3 milionu korun na převáženém nákladu. Zásah byl v koordinaci obou krajských složek, neboť do této části dálnice D11 obvykle jako první vyjíždějí jednotky HZS Královéhradeckého kraje vzhledem k nejbližšímu nájezdu na dálnici,“ dodala Horáková.

