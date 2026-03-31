Plameny pohltily stodolu, ze střechy zbyl jen krov. Hasiči ukázali video z dronu

Požár byl nahlášen na tísňovou linku v neděli v 17:16. Na místo okamžitě vyrazili profesionální hasiči ze Svitav a Moravské Třebové a také dobrovolné jednotky z Jevíčka, Městečka Trnávka, Vranové Lhoty, Chornice a Bezděčí u Trnávky. Současně byl vyslán řídicí důstojník územního odboru HZS a vyšetřovatel příčin požárů.
Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš se ve stodole nacházela převážně zahradní technika. „V době příjezdu prvních jednotek byl požár plně rozvinut a zasahoval celý objekt. Na jeho likvidaci bylo nasazeno pět vodních proudů. Hasičům se podařilo požár omezit na prostor stodoly a uchránit tak přilehlé objekty,“ uvedla.
Požár se podařilo hasičům dostat pod kontrolu přibližně po hodině, likvidaci vyhlásili v devět hodin večer. Bylo nutné rozebrat část ohořelé střešní konstrukce. Podle hasičů se nikdo nezranil.
„Výše vzniklé škody i příčina požáru jsou zatím stále v šetření. Na místě zůstala místní jednotka sboru dobrovolných hasičů, která zajišťovala dohled i přes noc,“ dodala Pipiš.