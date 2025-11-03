Škola v Pardubicích je uzavřena kvůli požáru bojleru, saze se dostaly všude

Hořet začalo krátce před čtvrtou hodinou ranní v technické místnosti základní školy v Ohrazenicích. Pardubičtí hasiči na místo dorazili ve 3:52, na místě zjistili, že se požár nestihl nikam rozšířit.
„Po příjezdu hasičů bylo zjištěno, že již nedochází k plamennému hoření, jednalo se tedy o dohašovací práce v technické místnosti školy,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.
Požár se nerozšířil mimo technickou místnost, ale i tak stihl způsobit rozsáhlé škody. Kvůli otevřeným dveřím se totiž saze stihly rozšířit do všech částí školy.
„Celá budova byla zasažena sazemi, které se dostaly do všech místností i pater objektu. Poškozena byla také elektronika a školní vybavení,“ dodala Horáková.
Hasiči měli požár plně pod kontrolou ve 4:31 a předběžná škoda je vyčíslena na více než jeden milion korun. Příčinou byla s největší pravděpodobností technická závada na bojleru.
Kvůli rozsáhlému znečištění sazemi musela škola zůstat uzavřená. Zřizovatel bude nyní pravděpodobně řešit čištění prostor a kontrolu elektroinstalace, aby bylo možné co nejdříve provoz školy obnovit.
Kdy se žáci budou moci vrátit do lavic, zatím není jasné. Redakce iDNES.cz se pokusila spojit s ředitelem školy, ale zatím bez úspěchu.