PPP na D35 odhlasují až noví poslanci, připustil ministr. Stavba začne za rok

Mezinárodní konsorcia, která mají zájem postavit D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí konsorcium tvořené společnostmi Cintra Global SE, STRABAG Motorway GmbH, Budimex s.a. a Invesis B.V. konsorcium ViaCM tvořené společnostmi VINCI Highways S.A.S., Abrdn European Sustainable Infrastructure GP V Limited, John Laing Europe Holdings B.V. konsorcium LitMo Dálnice tvořené společnostmi FCC Concesiones de Infraestructuras, S.L., Meridiam Eastern Europe IV A S.A.S. a Metrostav Concessions a.s. konsorcium Via 35 tvořené společnostmi TIKEHAU STAR INFRA, HOCHTIEF PPP SOLUTIONS, TIIC, EGIS and OHLA CONCESIONES



Zdroj: ministerstvo dopravy