Žena se opila na výletě. V Praze ztratila tašku i psa a odjela špatným vlakem

Nepříliš povedený výlet do Prahy má za sebou pětašedesátiletá žena z Mariánských Lázní. V hlavním městě se ve čtvrtek opila natolik, že ztratila tašku i svého jezevčíka a na zpáteční cestě nastoupila do špatného vlaku. Když dojela do Pardubic, nadýchala 2,5 promile.