Posluchači se mohou těšit na devadesátiminutové vyprávění, které odhalí život fascinujících lidoopů v jejich přirozeném prostředí. Akce nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do míst, která jsou pro běžného člověka často nedostupná. Vstupné na tuto cestovatelskou událost je dobrovolné.
Bioložka zavede posluchače do hlubin pralesa
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...
VIDEO: Náročná cesta ke zraněnému jeskyňáři. Hasiči ukázali animaci zásahu
Více než 20 hodin trvala záchrana zraněného speleologa, který se zranil při průzkumu jeskyně v Moravském krasu poblíž obce Rudice na Blanensku. Cesta k němu nebyly vůbec jednoduchá, jak ukazuje...
Tramvaj se na Barrandově střetla s nákladním vozem. Provoz do centra Prahy je přerušen
Vážná dopravní nehoda v pondělí dopoledne ochromila tramvajovou dopravu z pražského Barrandova směrem do centra. V ulici Gollové se srazila tramvaj s nákladním automobilem, který po nárazu skončil...
Na Českolipsku hořela stodola, hasičům komplikovalo zásah mrazivé počasí
K požáru stodoly v Božíkově na Českolipsku ráno vyjížděli hasiči. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, který později snížili na první. Zásah jim komplikovalo mrazivé počasí.
Brněnská sportoviště loni navštívilo rekordních více než 1,4 milionu lidí
Brněnská sportoviště spravovaná městskou společností Starez-sport navštívilo loni rekordních více než 1,4 milionu lidí. Bylo to téměř o 195.000 lidí víc než v...
Tramvaj v Praze vykolejila po srážce s nákladním autem, oba řidiči jsou zranění
V pražských Hlubočepech vykolejila tramvaj po srážce s nákladním autem. Oba řidiči utrpěli zranění. Provoz mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov je přerušen. Náhradní doprava není zavedena.
Ústavní soud loni obdržel 3883 podnětů, nejvíc za posledních šest let
Ústavní soud (ÚS) loni obdržel 3883 podnětů, nejvíc za posledních šest let. Většinu tvořily individuální stížnosti, které projednávají tříčlenné senáty,...
Zachráněného jeskyňáře z Moravského krasu čeká operace, má zlomený kotník
Zraněného speleologa, kterého v neděli při velké záchranné akci vytáhli z jeskyně u Rudice v Moravském krasu, čeká v pondělí dopoledne operace. Muž má zlomený kotník, jeho stav je stabilizovaný. Muže...
VIDEO: Plzeňský nosorožec hitem internetu. V Polsku dováděl s nerovným soupeřem
Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého...
Z hořící bytovky zachránili hasiči 25 lidí, kouř je uvěznil na balkonech
Během nočního požáru bytového domu v Horoměřicích u Prahy zachránili hasiči 25 lidí pomocí výškové techniky. Některé kouř uvěznil na balkonech. Sedm lidí ošetřili záchranáři, pět z nich, včetně dvou...
Studie: Lidé se v době krizí na sociálních sítích vymezují vůči elitám
Lidé si v době krizí budují na sociálních sítích kolektivní identitu a vymezují se vůči elitám. Příběhový vzorec "my dole" proti "těm nahoře" sice budí pocit...
Náledí a chvíle hrůzy. Řidič skončil v potoce koly vzhůru, další boural opilý
Složky integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji v neděli řešili krátce po sobě tři závažnější dopravní nehody. Havárie spojovala nezvládnutá jízda na zasněžené a namrzlé silnici. Ve dvou...
Nehody na Vysočině uzavřely D1 v obou směrech, záchranáři ošetřili šest zraněných
Vážné dopravní nehody v pondělí ráno na více než dvě hodiny uzavřely dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru, kde se srazilo šest aut. O pár desítek...