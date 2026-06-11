Všude výkaly a moč, žádný přístup k vodě. Chov prasat na Svitavsku vyšetřuje policie

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:42aktualizováno  15:42
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Kvůli chovu zvířat v nevhodných podmínkách na Svitavsku zahájila policie trestní stíhání dvou lidí a dvou firem. Podle veterinářů bylo po kontrole koncem loňského roku nutné z hospodářství odebrat z chovu 107 prasat, o něž bylo velmi špatně postaráno. Zvířata skončila v náhradním ustájení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chov byl v obci Koclířov na Svitavsku. „Trestní stíhání je vedeno pro přečin chov zvířat v nevhodných podmínkách, kde pachateli hrozí trest odnětí svobody v délce jednoho roku, nebo zákaz činnosti,“ uvedl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

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Prasata byla ustájena v budovách, které jim nezajišťovaly dostatečnou ochranu proti nepříznivému počasí. Jejich majitel neodklízel výkaly a moč, zvířata neměla žádnou podestýlku a možnost lehnout si na čisté místo. Výživa prasat nebyla špatná, zvířata však neměla dostatečný přístup k vodě.

U některých byly zjištěny přerostlé paznehty, abscesy vzniklé vzájemným napadáním a kožní změny. Prasata žila v nestabilních skupinách, kde převažovali nekastrovaní samci.

Chovatel měl prasata v areálu starého statku se stodolami, zvířata žila venku i uvnitř. Ředitel Krajské veterinární správy v Pardubicích Josef Boháč chov přirovnal kvůli značnému nepořádku a špatným poměrům k džungli, kde vítězila silnější zvířata.

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Podobné závady u chovatele veterináři zjistili i dříve. S pomocí hasičů a policie byla zvířata převezena do náhradního chovu. Vhodné místo s prázdnými prostorami bylo vzdálené desítky kilometrů.

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