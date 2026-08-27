Před koncem prázdnin se stále nezlepšila kvalita vody v přehradě Seč

Voda v přehradě Seč na Chrudimsku stále není vhodná ke koupání, i když zcela zakázané není. Lidé by se měli na přehradě vyhýbat zejména místům s nahromaděním sinic, uvedli krajští hygienici.
Voda v Seči představuje pro uživatele zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů hygienici nedoporučují zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabenou imunitou. Ostatní by se měli po koupání osprchovat pitnou vodou.
Mírné zhoršení vykazuje přehrada Pastviny na Orlickoústecku, v oblasti Šlechtův palouk má voda zvýšenou hodnotu chlorofylu-a nad limit prvního stupně. Množství sinic této úrovně nedosahovalo. Podobná situace je i v oblasti Panelovka, kde jsou u hladiny viditelné zelené vločky sinic v pruzích a voda má průhlednost 2,5 metru.
V rybníku Hluboký na Pardubicku je patrný pokles hladiny. Voda má dlouhodobě sníženou průhlednost, což je způsobeno charakterem dna. Požadavkům na koupání ale vyhovuje.
V ostatních přírodních koupalištích v Pardubickém kraji je podle posledních odběrů voda čistá. Je to případ přehrady Březina na Svitavsku, písníků Březhrad, Hrádek a Mělice na Pardubicku a nádrže Konopáč na Chrudimsku. Bez obav lze zamířit také na biotopové koupaliště v Hlinsku na Chrudimsku, na Tyršovu plovárnu ve Vysokém Mýtě nebo na koupaliště v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku a Horním Bradle na Chrudimsku.
Rybník Dlouhý na Orlickoústecku, kam se jinak chodí koupat lidé z Lanškrouna a okolí, se v současnosti upravuje. Kvalitu vody v něm proto do ukončení prací nikdo nesleduje. Rekreační rybník Rosnička u Svitav dalo město v minulých letech odbahnit a upravit, kvůli nedostatku vody zatím není příliš napuštěný a koupat se v něm nedá. Sezonu zřejmě zahájí příští rok.