Předhradí na Chrudimsku jedná se zájemci o koupi části historického pivovaru

Radnice v Předhradí na Chrudimsku jedná s případnými zájemci o koupi větší části areálu bývalého historického pivovaru. Zchátralé budovy v sousedství hradu Rychmburk získala obec v roce 2019 v dražbě. Od soukromého investora si slibuje, že objekty po opravě využije pro cestovní ruch a služby. Radnice si nechala zpracovat studii využitelnosti, podle níž postupuje.
"Vyčlenili jsme si část areálu, který nabízíme možnosti soukromé investice. Na druhé straně jsme si vymezili druhou část, kterou chceme nechat jako objekt informačního centra s prodejničkou, kde už jsme opravili střechu a udělali jsme další stavební úkony," řekl ČTK starosta Zdeněk Mikšovský (KDU-ČSL). Obec si ponechá ještě jednu část areálu se starou sladovnou. Časem by v ní mohlo vzniknout například volnočasové centrum se zázemím a galerijním prostorem.
Podle starosty by vybraný investor mohl svou část pivovaru upravit pro potřeby cestovního ruchu vázaného na hrad Rychmburk a památkovou zónu. Vzniknout by mohly ubytovací kapacity, gastronomický provoz či další služby, a to i ve spolupráci s případným nájemcem.
Areál se skládá z více objektů, téměř všechny jsou památkově chráněné. Součástí je sladovna, obytná budova nájemců pivovaru, starý a nový hvozd k sušení surového sladu, hlavní budova pivovaru a ležácké sklepy, konírny, ohrazení terasy a ohradní zeď.
Hrad Rychmburk patří Pardubickému kraji. V roce 2021 byl otevřen veřejnosti, předtím sloužil klientům ústavu pro duševně nemocné. Areál pivovaru je několik desetiletí nemovitou kulturní památkou. Památkovou ochranu získala sladovna, hlavní budova pivovaru a konírny.
Panský pivovar byl založen v roce 1636. Dodával pivo do všech hospod rozsáhlého rychmburského panství, později byl společně s lihovarem pronajímán. Výroba byla zastavena v roce 1925, když se nenašel zájemce o další provoz. V budovách byl zřízen sklad chrudimského piva, byty byly pronajaty, bývalé humno (prostor k mlácení obilí) si najalo rolnické družstvo pro skladiště. Později sloužil podniku Zemědělské zásobování a nákup.