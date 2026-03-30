Předsedou lidovců v Pardubickém kraji se stal Václav Dokoupil z M. Třebové

Novým předsedou krajského výboru KDU-ČSL v Pardubickém kraji se stal místostarosta Moravské Třebové na Svitavsku Václav Dokoupil. Ve funkci nahradil lékaře Víta Ulrycha z Pardubic. ČTK to řekl krajský tajemník lidovců František Jelínek. Delegáti krajské konference také podpořili pro budoucí volbu předsedy strany hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.
Do krajského předsednictva se opět vrátil Roman Línek, radní Pardubického kraje. Za Chrudimsko v něm zůstal jako místopředseda náměstek hejtmana Pavel Šotola, za Orlickoústecko Pavel Pavliš. Delegáti také zvolili z kraje mimo jiné do celostátního výboru poslankyni Marii Krškovou.
Předsedu strany budou lidovci volit na sjezdu v Ostravě. Uskuteční se 24. a 25. dubna. Současný předseda Marek Výborný svou funkci obhajovat nechce.