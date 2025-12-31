Přehled událostí v roce 2025: Opravy na železnici, nový obchvat i dálniční úseky

Kryštof Ženatý, Radek Latislav, Milan Zlinský, David Půlpán
  8:52aktualizováno  8:52
I když letos nepoznamenaly život lidí extrémní povodně a nekonaly se krajské ani komunální volby, byl rok 2025 v Pardubickém kraji nabitý zajímavými událostmi. Redakce iDNES.cz se za nimi pokusila ohlédnout a z každého měsíce vybrat jednu či dvě nejdůležitější.
Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí...

Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí na kruhové křižovatce na Dubině, vyvede tranzitní dopravu z centra města. Její součástí jsou dvě okružní křižovatky, dvanáct protihlukových stěn a deset mostních objektů včetně největšího zavěšeného mostu v Česku. (5. prosince 2025) | foto: ŘSD

Leden Začaly opravy Zelené brány

Hned co skončily adventní akce, stavbaři se pustili naplno do dlouho připravované opravy Zelené brány. Poslední dochovaná připomínka někdejšího středověkého opevnění Pardubic už zásah nutně potřebovala, což ostatně odborníci potvrdili hned po stavbě lešení.

Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí na kruhové křižovatce na Dubině, vyvede tranzitní dopravu z centra města. Její součástí jsou dvě okružní křižovatky, dvanáct protihlukových stěn a deset mostních objektů včetně největšího zavěšeného mostu v Česku. (5. prosince 2025)
Únor Nový parkovací dům pro Pardubice

1. února oficiálně otevřel městský parkovací dům vedle enteria areny. Pardubická radnice tak splnila podmínku pro kolaudaci nedalekého stadionu Arnošta Košťála.

Březen Opravy železničního uzlu

Slavnostní poklepání na nablýskanou kolejnici na začátku března stvrdilo již rozběhnutou rekonstrukci největší železniční křižovatky v České Třebové. Modernizace českotřebovského uzlu, která potrvá šest let, by měla omezit osobní dopravu jen na jeden rok.

Jeden z nejvytíženějších železničních uzlů je dnes za hranou životnosti. Denně jím projede kolem 500 vlaků. Kromě výměny 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek dojde k náhradě desítek kilometrů drátů trakčního vedení. Rychlost vlaků se na průjezdu stanicí zvýší z 60 na 80 km/h. Po modernizaci se lepšího komfortu díky novým nástupištím a výtahům dočkají i cestující.

Duben Arnošt opět na vodě

Opravená, vyčištěná, připravená. A navíc s novými kapitány. Výletní loď Arnošt z Pardubic se po generální opravě vrátila na Labe a po tříleté pauze začala opět přepravovat cestující do Kunětic nebo Srnojed. Ve službě se nyní střídají hned tři kapitáni.

Opravenou loď Arnošt v Přelouči spustili na Labe. Do Pardubic přijede na přelomu měsíce. (16. listopadu 2024)

Květen Koně pro Ameriku

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem šlechtí koně pro nejeden královský dvůr v Evropě. Nyní však poprvé dodal ceremoniální koně i pro potřeby armády USA. Zástupci americké armády v květnu navštívili národní hřebčín.

„Z kolekce předvedených starokladrubských vraníků, kteří prošli speciálním výcvikem ve Slatiňanech a Heřmanově Městci a splňovali nároky na exteriér, temperament a charakter, bylo vybráno sedm mladých koní,“ uvedl náměstek ředitele pro chov koní a kulturní krajinu Jaroslav Pavel.

Červen Aviatická pouť byla opět atraktivní

Netradičně až druhý červnový víkend se letos uskutečnila Aviatická pouť. Drobný posun zapříčinila oprava vzletové a přistávací dráhy pardubického letiště, která byla dokončena těsně před oblíbenou akcí. A i když počasí letos pořadatelům příliš nepřálo, návštěvníci se nakonec dočkali většiny avizovaných vystoupení.

Otázka je, kdy se tato oblíbená akce v Pardubicích opět uskuteční. Pořadatelé v pondělí oznámili, že nedostali povolení od armády, aby mohli další ročník uspořádat na pardubickém letišti. „Je to především z důvodu přesunu základny stíhacích letounů z Čáslavi do Pardubic a dále pak zpřísnění bezpečnostních pravidel pro vojenská letiště. V současné chvíli jednáme o možnosti uspořádání Aviatické pouti 2026 v původním termínu a stejném rozsahu na náhradním letišti,“ uvedl předseda správní rady Aviatické pouti Josef Piňos.

Červenec Z technické stavby bude rozhledna?

Velký zájem veřejnosti vyvolal nápad ohledně přeměny nepřehlédnutelné dominanty Pardubic na rozhlednu. Řeč je o více než stometrové telekomunikační věži v Pardubicích, která by se mohla stát novým turistickým cílem. Celá věc je však zatím ve fázi ověřování.

Za pěkného počasí jsou z ochozu telekomunikační věže v téměř sedmdesátimetrové výšce úchvatné výhledy nejen na Pardubice, ale i na vzdálenější místa. (13. června 2025)

Srpen Sportování na soutoku Labe s Chrudimkou

V Pardubicích se tradičně na začátku srpna konal Sportovní park. A to už podesáté, byť první ročník proběhl ještě pod hlavičkou Olympijského parku. V parku Na Špici se během devíti dní vystřídalo na šedesát sportovních klubů z Pardubic a okolí a své sportovní dovednosti si vyzkoušely desetitisíce dětí.

Září Začala přeměna Červeňáku

V září začala přeměna bývalého vojenského prostoru Červeňák v Pardubicích. Radní chtějí méně divočiny a více civilizace včetně hřišť pro děti. Práce vyjdou na zhruba 75 milionů korun.

Červeňák je oficiálně uzavřený od roku 2018, teď na něj město dalo zábrany. (30. října 2023)

Říjen Velká pardubická patřila Irům

Do cílové rovinky 135. Velké pardubické se Keith Donoghue z Irska přiřítil vedle zkušeného Jana Faltejska, propracoval se až na první místo a jeho čtyřnohý parťák Stumptown se stal po třiceti letech prvním zahraničním koněm, který slavnou steeplechase vyhrál. Navíc prvním irským. „Nemám slov, jsem moc šťastný,“ soukal ze sebe Donoghue po závodě.

Irský žokej Keith Donoghue s vlajkou slaví vítězství se Stumptownem na Velké pardubické.

Listopad Brzký start vlekařské sezony

Aby se kola vleků s natěšenými lyžaři roztočila už v listopadu, nebývá v našich končinách zvykem. Letošní brzký start lyžařské sezony navnadil provozovatele ski areálů jak na horách, tak i ve středních polohách. Mohla za to kombinace solidní vrstvy přírodního sněhu a několik mrazivých nocí vhodných pro technické zasněžování. Poslední listopadový víkend se tak lyžovalo v Říčkách, na Dolní Moravě i třeba v Hlinsku.

Prosinec Obchvat i nové úseky dálnice

Tři roky trvala stavba severovýchodního obchvatu Pardubic, na který město čekalo desítky let. Otevřel se na začátku prosince. Pár dní na to se otevřely i dva nové úseky dálnice D35. Šestikilometrový úsek u Vysokého Mýta ulevil městu od dopravy, řidiče potěšil i bezmála dvanáct kilometrů dlouhý úsek Janov – Opatovec.

