Přehrada Seč stále není vhodná ke koupání, i když není zcela zakázané. Sinic sice ubylo, nicméně voda neodpovídá hygienickým požadavkům. Množství sinic záleží na směru větru, lidé by se měli vyhýbat místům, kde se hromadí.
Na čtvrtém stupni z pěti je voda podle posledních rozborů na všech třech lokalitách nádrže Hoješín, Semtín a Ústupky. "Pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. U ostatních osob je nezbytné se po koupání osprchovat pitnou vodou," uvedli hygienici.
V rybníku Hluboký na Pardubicku je patrný znatelný pokles hladiny. Voda má dlouhodobě sníženou průhlednost, což je způsobeno charakterem dna. Vyhovuje ale požadavkům na koupání.
Mírné znečištění přetrvává v lokalitě Panelovka na přehradě Pastviny na Orlickoústecku, kde byla zjištěna zvýšená hodnota chlorofylu-a, průhlednost dosahuje 2,3 metru. Na druhém sledovaném místě nádrže, Šlechtově palouku, se kvalita vody zlepšila a má větší průhlednost.
Ostatní koupaliště v přírodě v regionu znečištěná nejsou. Patří mezi ně přehrada Březina na Svitavsku, písníky Březhrad, Hrádek a Mělice na Pardubicku a nádrž Konopáč na Chrudimsku. Čistá voda je také v biotopovém koupališti v Hlinsku na Chrudimsku, na Tyršově plovárně ve Vysokém Mýtě, nebo na koupalištích v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku a Horním Bradle na Chrudimsku.
Rybník Dlouhý na Orlickoústecku, do nějž se jinak chodí koupat lidé z Lanškrouna a okolí, se v současnosti upravuje. Kvalitu vody v něm proto do ukončení prací nikdo nesleduje. Rekreační rybník Rosnička u Svitav dalo město v minulých letech odbahnit a upravit, kvůli nedostatku vody zatím není příliš napuštěný a koupat se v něm nedá. Sezonu zřejmě zahájí příští rok.