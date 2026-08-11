Přelouč 1. září odhalí pomník herci a rodákovi Františkovi Filipovskému (1907 - 1993). Bude umístěn v parčíku v blízkosti městského kina. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček, který s tímto nápadem přišel již v roce 2017 u příležitosti 110. výročí hercova narození, řekla ČTK mluvčí radnice Marcela Gryčová.
Dvořáček nejdříve vytvořil asi dvoumetrový sádrový návrh, který později koupilo město a vystavilo jej ve vestibulu městského úřadu. Má podobu dvou písmen F podle umělcových iniciál a vystupuje z něj busta herce v typické košili s kravatou.
Vloni zastupitelé rozhodli, že na památku známého rodáka nechá město podle modelu vytvořit trvalý pomníku z pískovce. Busta bude z kompozitního materiálu Acrystal Decor Bronz, který má vzhled kovu, pískovec pochází z kamenictví v obci Záměl u Potštejnu. Dvořáček na pomníku pracoval od podzimu 2025 do letošního léta ve svém ateliéru ve Zdechovicích.
Filipovský má už dlouho na svém rodném domě v Pražské ulici pamětní desku. Narodil se v roce 1907 a od mládí se zajímal o kulturu, kromě hudby se věnoval i divadelnictví. Všestranně nadaný herec působil v divadle, filmu, televizi, rozhlase a dabingu. Zemřel v roce 1993. Již následující rok se v Přelouči konal nultý ročník Cen Františka Filipovského, které si každoročně odnášejí nejlepší představitelé filmového i televizního dabingu. Jediným oceněným in memoriam se stal právě tento herec a dabér, který bravurně namlouval svého francouzského kolegu Louise de Funese, ale nadaboval třeba i čarodějnici ze známé ruské pohádky Mrazík.