Přelouč chce před opravou ulic vyřešit parkování

Autor: ČTK
  5:50aktualizováno  5:50
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Město Přelouč na Pardubicku připravuje opravu vozovky a chodníků v ulicích Kosmonautů, Gagarinova a Pionýrů. Před rekonstrukcí chce dát obyvatelům možnost vyjádřit se k tomu, jak by mělo dopravní uspořádání v oblasti vypadat. Radnice si nechala zpracovat dopravní studii, která řeší především nedostatek parkovacích míst. ČTK to řekl starosta Martin Šmíd (Koalice občanů Přelouče).

"Nejdříve chceme lidem představit možnosti a dát jim prostor říct svůj názor. Pokud už budeme ulice opravovat, dává smysl vyřešit při tom také dopravu a parkování," řekl Šmíd. Domnívá se, že lidé změnu chtít nebudou, a dopravní změny nebude nutné dělat. Na studii zatím žádné reakce nemá.

Podle starosty je infrastruktura v této části města zhruba 40 let stará a potřebuje opravu. Auta v ulicích často parkují způsobem, který neodpovídá pravidlům. V oblasti by mohlo být víc míst, pokud by lidé parkovali na svých pozemcích u rodinných domů, ale to zpravidla nedělají, podotkl starosta.

Město si proto nechalo zpracovat dopravní studii, která mapuje možnosti legálního parkování a navrhuje změny dopravního režimu. Studie vznikla na přání obyvatel ulice Kosmonautů. V současnosti jsou ulice Kosmonautů a Gagarinova jednosměrné. V ulici Pionýrů a v některých dalších okolních ulicích je parkování v uličním prostoru podle studie nelegální.

Studie nabízí dvě varianty řešení. Obě počítají s obousměrným provozem a se vznikem nových legálních parkovacích míst. Součástí obou návrhů je také zavedení Zóny 30 a zpomalovacích prvků. V souhrnu by se počet parkovacích stání až zdvojnásobil.

Preferovaná varianta A počítá s obousměrným provozem na zúžené vozovce, přičemž parkovací místa by byla na jedné straně ulic. V ulici Kosmonautů je navíc navrženo částečné parkování na chodnících. Dohromady jde o 58 parkovacích míst. Varianta B zachovává dvoupruhovou vozovku, ale za cenu zrušení jednoho chodníku v každé z ulic. Vzniklo by 41 míst.

Autoři studie doporučují variantu A. Argumentují především menším rozsahem změn, nižšími náklady a zachováním oboustranných chodníků. Nevýhodou je naopak obousměrný provoz po jednopruhové vozovce a zúžení chodníků v části ulice Kosmonautů.

Starosta upozorňuje, že obousměrný provoz v úzké ulici může přinést komplikace. Řidiči se totiž nebudou moci vždy pohodlně vyhnout a při setkání budou muset dát druhému autu přednost, případně couvat. Právě v tom vidí starosta možné úskalí navrhovaného řešení.

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