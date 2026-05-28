Přelouč dokončuje úpravy parku u kostela, památka má nové nasvícení

Přelouč na Pardubicku dokončuje úpravy městského parku. Zaměřuje se na zahradu v severní části u kostela. Místo náletových dřevin tam budou okrasné rostliny. Kostel získá nové nasvícení. ČTK to řekl místostarosta Ivan Moravec (Nezávislí pro Přelouč).
"V parku teď dokončujeme poslední úpravy u kostela. Dodělávají se cestičky a výsadba," řekl Moravec. "Jinak předešlé úpravy parku se týkaly celé plochy až ke hřišti. Doufám, že občané jsou s proměnou spokojení," dodal místostarosta.
Zahradníci už odstranili náletové dřeviny, dělníci odvezli kovové plůtky a podezdívky, které ze západní a východní strany bránily lidem projít. Součástí úprav je i výsadba rostlin a keřů, která má podpořit hmyz, ptactvo i další drobné živočichy.
Kostel bude lemovat mlatový chodník. Podél něj vzniknou keřové záhony s místy pro lavičky, u zdi porostou popínavé rostliny. V těsné blízkosti kostela zahradníci vysadí nízké stálezelené keře.
Hlavní část obnovy parku dokončilo město na konci roku 2024. Dominantou areálu se stal betonový skatepark a dlouhý nerezový tobogan ve svahu pod budovou občanské záložny. V parku přibyla také dětská hřiště, lavičky, veřejné osvětlení a síť cest pro pěší.
Součástí proměny byly také úpravy Sportovní ulice s novými parkovacími místy a chodníky. Areál doplnila nová zeleň a kamerový systém. Tomu předcházelo vyčištění potoka Švarcava a stavba mostků jako protipovodňová opatření. Všechny etapy podle Moravce vyšly odhadem na 60 milionů korun.