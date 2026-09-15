Přelouč opravila dům, bydlet v něm budou lékaři nebo strážníci

Přelouč na Pardubicku dokončila rekonstrukci dvojdomu ve Sportovní ulici, kde vznikly čtyři byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Bytovou rezervu bude město využívat například pro lékaře, strážníky a další zaměstnance v klíčových oborech, které dlouhodobě postrádá. ČTK to řekl starosta Martin Šmíd (Koalice občanů Přelouče).
"Chceme ty byty využít hlavně pro nedostatkové profese. Máme dlouhodobě problém sehnat například městské strážníky, takže jednou z možností je nabídnout jim služební byt. Historicky tam bydlel třeba správce fotbalového areálu, takže i pro podobné profese to dává smysl. Nabídku jsme ale schopni využít také pro lékaře. Doktorů není nikdy dost, ať už jde o dětského lékaře, internistu nebo zubaře," řekl Šmíd.
Z původního domu se dvěma patrovými byty vznikly čtyři menší jednotky 2+kk. Objekt byl ve špatném stavu a dlouho chátral. Při rekonstrukci se ukázalo, že má rozsáhlejší problémy s vlhkostí. Město proto muselo dodatečně řešit izolaci spodní stavby a také podlahu v suterénu. Další náklady si vyžádalo nové vstupní schodiště, které nebylo možné zachovat.
Původní zakázku na rekonstrukci dvojdomu ve Sportovní ulici vyhrála stavební firma za 7,85 milionu korun bez DPH. Za vícepráce město doplatilo 1,6 milionu korun. V součtu za zakázku zaplatilo přes 9,4 milionu korun bez DPH.
Dům historicky sloužil mimo jiné jako bydlení pro správce fotbalového areálu. V poslední době byl prázdný. "Teď k tomu připravíme pravidla, podle kterých budeme byty nabízet. Chceme, aby to byly služební byty pro lidi, které město potřebuje. Zároveň bychom chtěli finančně nastavit podmínky tak, aby to dávalo smysl a byty byly obsazené," řekl Šmíd.