„Provoz na železničním koridoru je přerušen od 13:40 směrem na Prahu. Vlak v místní části Svítkov srazil člověka, ten nehodu nepřežil,“ řekl mluvčí záchranné služby Josef Strašík.
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Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Provoz byl několik hodin omezený
Mezi Pardubicemi a Přeloučí České dráhy nasadily náhradní autobusy. Provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. Některé dálkové vlaky jedou odklonem.
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