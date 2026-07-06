Přes výkyvy počasí se na Smetanově Litomyšli uskutečnila všechna vystoupení

Při letošním ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl se v hlavním programu uskutečnilo všech více než 50 plánovaných pořadů. Počasí však ovlivnilo některé akce v doprovodném programu v Klášterních zahradách, řekl ČTK mluvčí přehlídky Luděk Březina. Návštěvníci se také museli v některých dnech vyrovnat s extrémními výkyvy teplot.
"V Klášterních zahradách se některé pořady musely z důvodu veder přesunout do piaristického chrámu Nalezení svatého kříže nebo do Zámeckého pivovaru. Plánovaný program se ale podařilo splnit," uvedl Březina.
Při zahajovacím koncertu 12. června bylo pouhých 12 stupňů, což se opakovalo i v dalších dnech. O dva týdny později zase panovala horka kolem 39 stupňů, pořadatelé proto rozdávali divákům vodu a vějíře. Až závěrečný týden se ochladilo na běžné teploty.
Druhé zámecké nádvoří, kde se koná velká část hlavního programu, je od loňského roku vybaveno novým posuvným zastřešením a novou scénou. Při vedrech pořadatelé střechu odsunuli, aby zajistili cirkulaci vzduchu. Podle Březiny však proti roku 2024, kdy se festival kvůli opravám zámku konal v multifunkční hale, letos téměř nemuseli řešit zdravotní indispozice diváků z vedra.
Letošní ročník navštívilo více než 30.000 diváků, prodalo se asi 95 procent vstupenek. Výsledky jsou podobné loňskému roku.
Mezi letošními více než 50 pořady byly opery Aida Giuseppa Verdiho, Lékař Vojtěcha Matyáše Jírovce nebo Hubička a Čertova stěna Bedřicha Smetany. V tradičním Opera Gala společně se slovenskou sopranistkou Slávkou Zámečníkovou vystoupil Bryn Terfel. Velšský basbarytonista pravidelně vystupuje v Metropolitní opeře v New Yorku, londýnské Covent Garden nebo ve Vídeňské státní opeře. Je držitelem ceny Grammy a britská královna Alžběta II. jej v roce 2017 povýšila do šlechtického stavu za zásluhy o hudbu.
Významnou událostí se stalo také první hostování Londýnského symfonického orchestru na festivalu. Jeden z nejuznávanějších orchestrů světa přijel do Litomyšle se svým šéfdirigentem Antoniem Pappanem a uvedl Elgarovy Variace Enigma a Čajkovského "Patetickou" symfonii.
Součástí programu byly rovněž speciální projekty a dramaturgické objevy. Festival uvedl premiéru nového projektu Divadlo světla nebo zřídka hranou operu Bohuslava Martinů Mariken de Nim?gue. Dílo inspirované středověkou vlámskou legendou zaznělo v nastudování Pražských symfoniků s Tomášem Netopilem, Simonou Šaturovou a Jiřím Brücklerem. Dalším výrazným projektem bylo Händelovo oratorium Susanna v podání Collegia 1704 a Václava Lukse.