Začíná obří železniční stavba za 17 miliard. Proměna České Třebové potrvá sedm let

O dokončení tendru dnes odpoledne informovala Správa železnic. Práce mají začít v dohledné době. „Už na přelomu roku zahájí Správa železnic jednu z nejvýznamnějších staveb ve své historii – modernizaci železničního uzlu Česká Třebová. Práce budou probíhat za provozu, potrvají do roku 2031,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Poslední velká rekonstrukce se v České Třebové uskutečnila v 60. letech minulého století, dnes je dopravní uzel za hranou životnosti. Dopravci a cestující se do roku 2031 dočkají úrovně srovnatelné s nedávno modernizovaným uzlem Pardubice.

Přestavbou projde nejen celé osobní nádraží v České Třebové, ale zlepší se také technické parametry pro potřeby nákladní dopravy. Moderní budou nástupiště, která svoji vyšší výškou umožní pohodlný přístup do vlaků. Nové budou i výtahy.

V rámci prací rozdělených do více než dvou desítek na sebe navazujících stavebních etap je také vybudování sedmi protihlukových stěn o celkové délce zhruba jednoho kilometru. Kromě nich se počítá s instalací pryžových bokovnic na kolejnice, které se využívají pro tlumení hluku a vibrací projíždějících vagonů.

Modernizací projdou také podchody v blízkosti nádraží, které jsou v havarijním stavu. Do průmyslové zóny v Semanínské ulici bude možné projít nově prodlouženým podchodem k nástupištím. Druhý nevábný podchod vedoucí do průmyslové oblasti Borek nahradí nová bezbariérová lávka.

Rychlost vlaků se zvýší z 60 na 80 km/h. Tím se podstatně zkrátí doba průjezdu vlaků celým uzlem. Trakční soustava bude také připravena na přepnutí ze stejnosměrného na střídavý proud. Provoz největšího uzlu v zemi budou mít na starosti dispečeři z centrálního pracoviště v Praze.

„Projekt zahrnuje také modernizaci navazujících úseků do Třebovic v Čechách, Opatova a Dlouhé Třebové. Součástí prací zde bude i rekonstrukce mostů, které zajišťují propojení nákladní části stanice s hlavní tratí,“ dodala mluvčí SŽ.

Stavba, která se mimo jiné dotkne téměř 60 kilometrů kolejí, 400 výhybek a 30 mostů, co do délky realizace bude srovnatelná snad jen s modernizací dálnice D1, která trvala devět let.

O modernizaci železničního uzlu v České Třebové se mluví čtyři desítky let. Konečný záměr projektu však byl schválen až v roce 2020. Přestože stavba získala pravomocné územní rozhodnutí už v roce 2022, kvůli složitosti projekční přípravy došlo k jeho poslední změně ještě letos v červnu. Stavební povolení stavba financována z fondů EU získala letos v půlce listopadu.