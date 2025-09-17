Prezident míří na východ Pardubického kraje, chce vidět i vyloučenou čtvrť

Radek Latislav
  7:02
Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce navštíví Pardubický kraj. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při procházce v Moravské Třebové.
První den návštěvy prezidenta Petra Pavla a Evy Pavlové v Pardubickém kraji a...

První den návštěvy prezidenta Petra Pavla a Evy Pavlové v Pardubickém kraji a jejich příjezd před krajský úřad (21. května 2024) | foto: David Taneček, ČTK

První dáma Eva Pavlová přijímá květinu od hejtmana Pardubického kraje Martina...
Jednání prezidenta na krajském úřadě v Pardubicích (21. května 2024)
První dáma Eva Pavlová přijímá květinu od hejtmana Pardubického kraje Martina...
Jednání prezidenta na krajském úřadě v Pardubicích (21. května 2024)
6 fotografií

Prezident Petr Pavel je znám tím, že si k návštěvám vybírá strukturálně postižené regiony.

Ne že by situace v Pardubickém kraji byla tak špatná jako na severu Čech či Moravy. Některé ukazatele typické pro regiony na periferii, jako je dlouhodobý pokles obyvatel, vysoký průměrný věk, nižší podnikatelská aktivita, vysoký podíl lidí závislých na sociálních dávkách, velký počet exekucí či nedostatečná digitální infrastruktura, trápí hlavně východ kraje.

První den návštěvy prezidenta Petra Pavla a Evy Pavlové v Pardubickém kraji a jejich příjezd před krajský úřad (21. května 2024)
První dáma Eva Pavlová přijímá květinu od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. (21. května 2024)
Jednání prezidenta na krajském úřadě v Pardubicích (21. května 2024)
První dáma Eva Pavlová přijímá květinu od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. (21. května 2024)
6 fotografií

Jak se k rozvoji hospodářsky a sociálně ohrožených území staví Pardubický kraj, se Petr Pavel dnes dozví na jednodenní návštěvě Českotřebovska, Moravskotřebovska a Svitavska, kde o těchto problémech chce se zástupci samospráv, podniků, škol a odborníků na regionální rozvoj diskutovat.

„Jedná se o tematický výjezd, protože v Pardubickém kraji se inovativně přistupuje k řešení problémů hospodářsky a sociálně ohrožených regionů. Prezident se chce přímo na místě seznámit s konkrétními postupy a řešeními v praxi,“ řekl ke středečnímu programu mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga.

Hejtman Martin Netolický vnímá prezidentskou návštěvu jako vyznamenání. „Jako Pardubický kraj se prakticky tři roky snažíme hledat řešení a přistupovat integrovaným způsobem s využitím mnoha nástrojů k těmto ohroženým oblastem. Prezident republiky od začátku svého nástupu toto téma vnímá, a proto také zareagoval na výstupy z naší celostátní konference, kterou jsme organizovali na jaře ve Svitavách, kde měl také své zástupce,“ řekl hejtman.

Pavel si připil slivovicí a opekl vuřt u dělostřelecké tvrze. Usedl i do závoďáku

Součástí dopoledního programu v České Třebové bude představení nového Nadačního fondu Homerun, který má jako první v republice motivovat mladé lidi po studiu k návratu do regionu. „Má pomoci stabilizovat demografický vývoj a udržet mladé lidi v těchto oblastech. Jedná se o myšlenku, kterou jsme získali v Německu, konkrétně v Sasku, které lze rovněž označit za hospodářsky a sociálně ohrožené území,“ vysvětlil Netolický.

Prezident také navštíví největší vyloučenou lokalitou v Pardubickém kraji, kterou je sídliště Borek. Na vlastní oči se chce přesvědčit, jak se lidem v dříve zpustošené a problémové lokalitě obývané do roku 1990 sovětskou armádou daří.

Prezident půjde pěšky na zámek

Ve středu ve 14 hodin se Petr Pavel přesune do Moravské Třebové, kde se seznámí s přebudováním brownfieldu bývalé mlékárny Miltra na nové kulturní a společenské centrum.

Prezidentský pár budou mít lidé možnost zahlédnout v ulicích města, kterými se po prohlídce areálu přesune pěšky na moravskotřebovský zámek, kde se uskuteční debata ohledně rozvoje regionu.

Veřejnost bude mít příležitost pozdravit se s hlavou státu i během veřejné debaty na úplný závěr prezidentské návštěvy, který se odehraje v Brněnci v bývalé textilní továrně Vitka, kde Oskar Schindler za války zachránil přibližně 1 200 Židů. Ještě předtím si prohlédne nové Muzeum přeživších holocaustu, které je otevřené od letošního jara.

„Je to pro nás velká čest. Pan prezident o muzeu slyšel a projevil zájem ho vidět na vlastní oči. Přijede kolem páté hodiny odpolední a v doprovodu zakladatele muzea Daniela Löw Beera si prohlédne areál továrny i novou expozici,“ řekl k návštěvě zástupce Nadačního fondu Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera Milan Šudoma.

Pavel si vyzkoušel letecký simulátor, hokejistům s posilami předpovídá úspěch

V případě Petra Pavla půjde během posledního roku o druhou prezidentskou návštěvu Pardubického kraje.

Do regionu Pavel dorazil poprvé loni v květnu, kdy byl Pardubický kraj posledním z krajů, který hlava státu oficiálně navštívila. Kromě krajského úřadu tehdy limuzíny prezidentské kolony zastavily v Hamzově léčebně v Luži, kde prezident navštívil dětské pacienty. Po večerní debatě v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě se druhý den návštěvy odehrával na východě kraje, kde mimo jiné zavítal do Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.

21. května 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Soud rozhodne o žádosti vraha Vocáska

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si vyslechl v tehdejším Československu...

17. září 2025  8:52

Staň se investigativním novinářem

17. září 2025  8:44

Aktualizace hospodaření za 1. pololetí 2025: EBITDA meziročně vzrostla o 15 %. Silné výsledky, lepší výhled

17. září 2025  7:55

Bez výběrového řízení. Sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě měl vést úředník

O veškerá sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě se od ledna bude starat nově vzniklá městská organizace. Zastupitelé schválili založení společnosti Brodská sportovní. Jejím jednatelem se bez...

17. září 2025  7:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prezident míří na východ Pardubického kraje, chce vidět i vyloučenou čtvrť

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce navštíví Pardubický kraj. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při procházce...

17. září 2025  7:02

První kina v Praze? Vyšší společenské vrstvy je braly s rezervou a lístky stály 30 až 60 haléřů

O tom, kde se psaly dějiny pražské kinematografie a jaká byla její zlatá éra, vypráví historička Jaroslava Nováková, odborná konzultantka Prague City Tourism.

17. září 2025  6:29

Dálnice D5 na Tachovsku byla v noci uzavřená po srážce auta s náklaďákem

Nehoda nákladního a osobního automobilu uzavřela v úterý večer dálnici D5 poblíž Přimdy na Tachovsku ve směru na Prahu. Policie odkláněla provoz přes obce Svatá Kateřina, Přimda a Mlýnec. Provoz na...

16. září 2025  22:52,  aktualizováno  17.9 6:09

Síť obousměrek pro kola se v Brně zdvojnásobí, pomohl vstřícný přístup policie

Zatímco dřív museli cyklisté v Brně o každou obousměrku tvrdě bojovat, teď zažívají hotové žně. Magistrát je v nejbližších měsících zřídí ve 33 ulicích napříč městem. Návrh čerstvě prošel povolovacím...

17. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Živě: Mapový portál vysokorychlostních tratí

17. září 2025

Zubní ordinace přímo v budově školy? V Olomouci řeší, zda je to bezpečné

Kdysi běžná věc, dnes bezpečnostní riziko. Budoucím provozem zubařské ordinace sídlící v jedné ze základních škol, před kterou se pacienti „zvenku“ potkávají s žáky, se teď zabývá olomoucká radnice...

17. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Soud v Mostě rozhodne o žádosti o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě bude dnes rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si...

17. září 2025,  aktualizováno 

Prezident Pavel navštíví Pardubický kraj, zaměří se na znevýhodněné regiony

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zavítá na jednodenní návštěvu Pardubického kraje. Tématem jeho setkání se zástupci samospráv a organizací budou...

17. září 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.