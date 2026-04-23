Prezident Pavel navštíví Vesnici roku 2025, zavítá také do Lanškrouna

Druhý den návštěvy prezidenta Petra Pavla v Pardubickém kraji odstartoval hned ráno v areálu Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana, kde loni v září symbolickým odpalem baseballového míčku zahájil fungování nadačního fondu Homerun, který má motivovat mladé lidí po studiu k návratu do regionu. Zavítal i do místní vyloučené čtvrti Borek, jelikož je v rámci svých cest po republice znám tím, že cíleně navštěvuje regiony, které se potýkají s ekonomickými či sociálními problémy.
Nenechal si proto v České Třebové ujít příležitost vystoupit na úvod druhého ročníku celostátní konference zaměřené na hospodářsky a sociálně ohrožená území, kde se řeší mimo jiné podpora regionů do následujících let.
Poté se hlava státu přesune do obce Písečná, jenž získala titul Vesnice roku 2025. V plánu má také setkání s lidmi v Lanškrouně, avšak bez přítomnosti médií.
Dvoudenní návštěvu Pardubického kraje zakončí brífinkem v Předhradí u Skutče.
Ve středu zahájil prezidentský pár cestu po kraji prohlídkou Gymnázia a grafické školy v Přelouči, kde hlavu státu žáci obdarovali obrazem. Pavel pak poobědval na pardubickém zámku s hejtmanem Martinem Netolickým a radními, pak se přesunul na debatu se studenty Univerzity Pardubice.
Odpoledne se pak vydal do firmy CityZEN, navštívil chrudimské vojáky, a před setkáním se starostou Litomyšle Danielem Brýdlem se zúčastnil tiskového brífinku s hejtmanem Netolickým.