Setkání se studenty i návštěva výsadkářů. Prezident Pavel navštíví Pardubický kraj

V případě prezidenta Petra Pavla se jedná o třetí oficiální cestu do tohoto regionu, která zároveň navazuje na jeho loňskou návštěvu. Svůj program odstartuje v Přelouči, kde navštíví žáky Gymnázia a grafické školy. Po přesunu do Pardubic se setká s primátorem Janem Nadrchalem a vedením města, následně poobědvá s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým i radními.
Z debaty se studenty Univerzity Pardubice zamíří rovnou do Chrudimi, kde navštíví firmu CityZEN a 43. výsadkový pluk. Po tiskovém brífinku zakončí svou středeční návštěvu v Litomyšli, kde se setká se starostou Danielem Brýdlem a vedením města. Na závěr svého programu v Litomyšli má v plánu zúčastnit se veřejné debaty s občany.
Musíme je dostat do standardního režimu, řekl Pavel k lidem ve vyloučené čtvrti
Program bude pokračovat i ve čtvrtek na Orlickoústecku, kde mimo jiné navštíví i obec Písečná. Ta získala titul Vesnice roku 2025.
Na podzim loňského roku se při návštěvě Pardubického kraje Petr Pavel zaměřil především na hospodářsky slabší oblasti regionu. Během svého programu zavítal například do České Třebové a Moravské Třebové, kde se setkal se zástupci měst i místními obyvateli.
Diskutoval o problémech, jako je úbytek obyvatel, nedostatek pracovních míst či horší infrastruktura, jenž některé části kraje dlouhodobě trápí. Podle hlavy státu je zlepšení kvality života v regionech klíčové pro jejich budoucí rozvoj.
Součástí návštěvy byla i prohlídka vyloučené části Borek, kde se zajímal o životní podmínky místních. Prezident uvedl, že je podle něj důležité „dostat lidi do standardního režimu“ a hledat způsoby, jak je lépe začlenit do společnosti. Program doplnily i návštěvy škol či firem.