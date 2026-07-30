Při havárii na Orlickoústecku zemřel 75letý řidič, narazil s autem do stromu

Ve středu hodinu před půlnocí zemřel na silnici I/43 na Orlickoústecku 75letý muž při havárii osobního auta. Zraněním na místě podlehl. ČTK to řekla policejní mluvčí Iveta Kopecká
Nehoda se stala mezi městem Králíky a obcí Červená voda. Podle policejních informací jel muž ve směru na Králíky, přejel do protisměru, kde se svým vozem čelně narazil do stromu.
"Muž při střetu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Kriminalisté u něho nařídili soudní pitvu. Příčiny a bližší okolnosti jsou předmětem dalšího šetření," uvedla Kopecká.