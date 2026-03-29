Při nehodě na Svitavsku se zranili dva lidé, hasiči varují před tajícím sněhem

Při dopravní nehodě nákladního a osobního auta se dnes na I/34 na Svitavsku zranili dva lidé. V Pardubickém kraji ráno ve vyšších polohách sněžilo. Na komunikacích zůstává tenká vrstva tajícího sněhu. Hasiči upozorňují řidiče, aby byli opatrní, řekl ČTK mluvčí hasičů Jakub Stryka.
"Obě vozidla skončila po nehodě částečně mimo komunikaci. Hasiči dále zamezili drobnému úniku provozních kapalin z nákladního vozidla a uklidili komunikaci. Příčiny nehody jsou v šetření Policie České republiky. Řidič nákladního vozidla byl ošetřen na místě, druhou osobu převezla ZZS k dalšímu ošetření," uvedl Stryka.
Podle krajských cestářů na některých komunikacích dopoledne zůstává sníh. Například v regionu Lanškrouna na Orlickoústecku zůstává ve výšce na 700 metrů tající vrstva sněhu. Řidiči by si měli dávat pozor také na I/34, a to na Svitavsku i Chrudimsku.