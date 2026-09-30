Při požáru domu ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku se tři lidé nadýchali kouře

Tři lidé se nadýchali kouře při dnešním požáru podkroví domu ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. Před příjezdem hasičů se z domu evakuovalo 39 lidí. Ve 20:45 byl požár lokalizován, uvedla mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Lokalizace znamená, že požár už se dál nešíří.
K požáru ve Fibichově ulici vyjely čtyři jednotky hasičů, později se jejich počet zvýšil na šest. "Na likvidaci požáru hasiči nasadili také výškovou techniku," uvedli krajští hasiči na síti X. Kvůli dohašování skrytých ohnisek rozebírali konstrukci střechy.
Pro evakuované obyvatele domu vyslali hasiči z Pardubic autobus, který je přepravil do náhradního ubytování zajištěného městem. Možnost náhradního ubytování využilo podle Pipiš 36 lidí.