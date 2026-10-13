ODS ve třetím městském obvodu v Pardubicích pokračuje v sérii vítězství v komunálních volbách, kde vítězí od roku 2002. Strana teď získala sedm mandátů a vyjednala koaliční spolupráci. ODS se dohodla na pokračování koaliční spolupráce s hnutím ANO, které ve volbách skončilo na druhém místě. ČTK to dnes řekl starosta Vítězslav Štěpánek (ODS), který je ve funkci 22 let. Úřad zastává kromě jedné krátké přestávky od roku 2004.
"Já už to dělám dvě volební období tak, že kopíruji výsledky voleb. Jak to chtějí lidé, tak to skládám. To znamená, na prvním místě jsme byli my, na druhém místě se umístilo ANO. Takže budeme chtít vytvořit koalici s ANO," řekl starosta.
Od minulých voleb ODS o jeden mandát posílilo, kdežto ANO o jednoho zastupitele přišlo. Starosta chce být ve shodě nejen s ANO, ale také s dalšími uskupeními, která se do zastupitelstva dostala. ODS a ANO budou mít deset mandátů, tedy dvě třetiny v zastupitelstvu. "ODS by měla mít tři radní a ANO dva. My nikdy koaliční smlouvu nepodepisujeme, protože to je taková deklarace na papíře. Je stejně nevymahatelná, takže věřím v podání ruky a tu jsme si podali," řekl Štěpánek.
V zastupitelstvu bude pět subjektů. ODS získala sedm mandátů, ANO tři mandáty, Žijeme Pardubice a Naše Pardubice mají po dvou mandátech a Noví lidovci a Nestraníci získali jeden mandát.