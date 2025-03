Méně polí a více mokřadů. Pardubice chtějí přilákat živočichy a zadržet vodu

Pokud by se vedle sebe položily letecké snímky Pardubic z posledních 20 let, ta změna by bila do očí. Ve městě výrazně ubývá zeleně. Z velké části za to může kácení stromů a keřů, které musely udělat místo silnicím, protihlukovým stěnám kolem železničního koridoru i průmyslovým stavbám třeba v lokalitě ulice K Vápence.

Nicméně radní jsou si podle svých slov situace dobře vědomi a rádi by ji vylepšili. I proto si nechali zpracovat analýzu, podle které by se měla změnit krajina na jižní straně Pardubic.

„V návaznosti na krajinářskou studii katastru Dražkovice nechal Odbor hlavního architekta zpracovat obdobnou studii pro katastry Nemošice, Drozdice, Žižín, Mnětice a Hostovice. Město tak má připravený komplexní námět na krajinářské úpravy pro jižní část území, kde je citelný nedostatek hodnotných krajinných struktur a biotopů,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Alexandra Tušlová.

Cílem je přilákat živočichy i zadržení vody

Návrh podle ní doporučuje konkrétní úpravy v přírodě. Jejich cílem je zmenšit plochy polí, zvýšit rozmanitost rostlin a živočichů, zlepšit prostupnost krajiny a také zahrnout opatření pro zadržování vody v krajině, což pomáhá při přizpůsobení se změnám klimatu.

„Chceme zvýšit rekreační potenciál oblasti a celkově posílit její odolnost vůči klimatickým změnám a extrémním projevům počasí,“ řekl náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice, v jehož gesci je územní plánování.

Územní studie odhalila, že městu chybí 200 hektarů ekologicky stabilních ploch. Jižní část města má navíc nízkou lesnatost. „Pracujeme na žádosti o dotace na pilotní obnovu území. Aktuální dopady změny klimatu jsou neúprosné a společenská změna v přístupu ke krajině a její podobě je pro zachování našeho životního standardu nezbytná,“ uvedla náměstkyně pro životní prostředí Jiřina Klčová z ANO.

Na studii Pardubice – jih spolupracovali odborníci z ateliéru Rehwaldts Landscape Architekts s městskými obvody, úředníky, místními spolky, farmáři a ochránci přírody. Díky tomu vznikl plán na doplnění zeleně, vodních prvků, cest pro pěší a cyklisty a vybavení jako pozorovatelny a lavičky. Do projektu jsou zahrnuty i nové turistické okruhy a naučné stezky, které ukazují zajímavou historii místa.

„Podpora zlepšení funkcí a životaschopnosti krajiny je naší povinností a veřejným zájmem. Východiska, která studie nabízí, nejsou nijak inovátorská. V mnoha případech se jedná jen o napravení chyb z minulých dob. Návrh ale není dogma a navržená opatření lze realizovat v jiných dispozicích, než jak jsou zakresleny v celkové studii,“ řekla Klčová a dodala, že si lidé mohou studii prohlédnout na webu města.

Měnit se bude i Červeňák

Do jižní části Pardubic spadá i bývalý vojenský prostor Červeňák. I ten v dohledné době čekají změny. Projekt za zhruba 75 milionů korun počítá s rozšířením sítě cest o přírodní pěšiny, instalací mobiliáře, vybudováním pumptracku a singletrailu a hřištěm pro děti, které bude ve stylu vojenského cvičiště.

Stavět se má také workoutové hřiště nebo griloviště. Zároveň v lokalitě vzniknou dvě naučné stezky, první se bude zabývat vojenskou historií místa, druhá jeho přírodními hodnotami.

„Bude to trvat tři roky, v průběhu revitalizace zůstane Červeňák otevřený občanům. Jen v místě, kde se bude konat úprava, bude omezený provoz, ale nikdy to nebude tak, že by bylo celé území uzavřeno,“ dodala náměstkyně Klčová.