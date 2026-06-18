Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou zatím většinou čistá

Přírodní koupaliště, u nichž hygienici v Pardubickém kraji sledují v létě kvalitu vody, jsou zatím většinou čistá. Mírné znečištění zaznamenali jen v rybníku Hluboký na Pardubicku a vodní nádrži Březina na Svitavsku. Zhoršená je jakost vody v rybníku Dlouhý u Lanškrouna na Orlickoústecku. V letošní sezoně hygienici seznam monitorovaných nádrží rozšířili.
V rybníku Dlouhý je vyšší výskyt sinic a chlorofylu, průhlednost vody dosahuje 0,7 metru. U některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání proto hygienici doporučují lidem, aby se osprchovali. Koupaliště se upravuje, do doby dokončení stavebních prací a úpravy terénu se jakost vody nebude sledovat.
V rybníku Hluboký je dlouhodobě snížená průhlednost vody kvůli k charakteru dna. Znatelný je pokles hladiny vody, ale v ostatních ukazatelích vyhovuje požadavkům na vody ke koupání, je na druhém z pěti stupňů znečištění. Na stejném je i vodní nádrž Březina, kde má voda mírně zhoršené vlastnosti a průhlednost. Hygienici zjistili přítomnost ojedinělých shluků zelených vloček a přírodní znečistění pyly.
Ostatní přírodní koupaliště jsou zcela čistá. Bez připomínek dopadly odběry vzorků ze všech oblastí přehrad Seč na Chrudimsku a Pastviny na Orlickoústecku, písníků Březhrad a Mělice na Pardubicku a nádrže Konopáč na Chrudimsku.
Nově je do sledování zařazeno biotopové koupaliště v Hlinsku a koupaliště v Horním Bradle na Chrudimsku nebo koupaliště v Brněnci na Svitavsku a Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku, kde se ale zatím rozbory nedělaly, neboť jejich sezona dosud nezačala. Od letoška se sleduje i písník Hrádek na Pardubicku, který je zcela čistý. Rybník Rosnička u Svitav dalo město v minulých letech odbahnit a upravit, vzorky hygienici zatím neodebírali. "Není plně napuštěný a měli jsme velkou polemiku, jestli se tam někdo bude koupat. Čekáme, až se naplní, aby mělo smysl utrácet peníze za analýzy," řekla ČTK vedoucí odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Bronislava Pozděnová.