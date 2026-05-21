Příští sezona Komorní filharmonie Pardubice se ponese ve znamení Beethovena

Příští koncertní sezona Komorní filharmonie Pardubice se ponese ve znamení Ludwiga van Beethovena, od jehož úmrtí uplyne v roce 2027 už 200 let. Jeho díla se objeví v různých částech programu v provedení českých i zahraničních interpretů. Posluchači se také mohou těšit na zvuk nového koncertního křídla Steinway & Sons, který filharmonie pořídila s pětimilionovým příspěvkem svého zřizovatele, města Pardubice, řekl dnes novinářům ředitel instituce Pavel Svoboda.
Nástroj zazní v září při zahajovacích koncertech nazvaných Zlatý klavír. Maltský pianista Dmitry Ishkhanov zahraje skladby Roberta Schumana a Ludwiga van Beethovena, orchestr povede šéfdirigent Vahan Mardirossjan.
Klavír bude výrazným motivem celé sezony. Publikum čeká například Klavírní koncert b moll Petra Iljiče Čajkovského v podání laureáta bachovské soutěže v Lipsku Marka Kozáka pod taktovkou bývalého šéfdirigenta Petra Altrichtera. Filharmonie také naplánovala klavírní řadu s třemi koncerty. Beethovenovu Měsíční sonátu a skladby Ference Liszta zahraje původem čínský pianista Čang Chaj-ou, Zimní cestu od Franze Schuberta klavírista David Mareček a basista Jan Martiník. Irský klavírista Finghin Collins vystoupí s díly Beethovena, Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta.
Beethovenova hudba zazní také v Symfonii č. 4 pod taktovku Roberta Kružíka v lednu. V březnu představí filharmonie houslový koncert D dur s Janem Novákem, v červnu slavnou Eroicu. Filharmonie rovně iniciovala novou kompozici k Beethovenově poctě od české skladatelky Kateřiny Horké. Její Symfonie č. 1 bude uvedena v premiéře na březnových abonentních koncertech.
Nová sezona nabídne i mimořádné koncerty jiných žánrů. V programu nechybí Aneta Langerová s filharmonií v charitativním projektu Hrajeme spolu za Pardubice, silvestrovský koncert Stroj času od Krále slunce po Beatles, projekt Holiday in Cello Republic nebo šansonový večer s Miloněm Čepelkou k jeho 90. narozeninám. Filharmonie chystá i vzdělávací a rodinné projekty, otevřené zkoušky nebo koncerty pro školy, které přivádějí ke klasické hudbě nové generace posluchačů.
Komorní filharmonie Pardubice vznikla v roce 1969 a byla prvním orchestrálním souborem ve východních Čechách. Sídlí v Domě hudby, který patří Pardubickému kraji. Zřizovatelem orchestru je město Pardubice. Radnice na jeho činnost ročně přispívá 37 miliony korun, Pardubický kraj téměř pěti miliony korun.