Příští týden začíná v Poličce mezinárodní festival mimického divadla Mime fest

Autor: ČTK
  6:40aktualizováno  6:40
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Příští týden začíná v Poličce mezinárodní festival mimického divadla Mime fest. Jednotlivá vystoupení se uskuteční v sálech i pod širým nebem. Součástí třídenní přehlídky jsou také workshopy a semináře vedené odborníky určené jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost.

Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a široký okruh forem pantomimy. Festival zahájí 10. září představení Teacrobat v Šapitó U hradeb. Ve třech dnech sehraje čtyři vystoupení pro školy i pro veřejnost. Michal Mudrák si pro ně nechal na míru ušít stan a nejen, že si jej umí postavit, ale celé představení si odehraje, ozvučí i nasvítí.

Za zahraničních účastníků v Poličce vystoupí italsko-argentinská divadelní a cirkusová společnost Compagnia A Tope, ukrajinský soubor Dekru, kanadská mimka a tvůrkyně fyzického divadla Joylyn Secunda a italské duo The Double Mime. Česko zastupuje ještě přední český mim a jeden ze zakladatelů festivalu Radim Vizváry. Slavnostní finále obstará 12. září v Tylově domě Mime Evenung, program složený z krátkých výstupů špičkových umělců z celého světa.

Na zájemce čekají dva workshopy. Jeden, nazvaný Magický realismus objektu, povede kolumbijský mim a tvůrce fyzického divadla Felipe Vélez. Druhý kanadská mimka a performerka Joylyn Secunda pojmenovala Jak vyprávět beze slov.

Vstupenky na festival včetně permanentek je možné zakoupit v Informačním centru Polička nebo přímo na místě před začátkem jednotlivých představení. Vstupenky na jednotlivá představení konaná v Tylově domě lze koupit také on-line prostřednictvím webu Tylova domu. Kompletní program je zveřejněn na webu festivalu.

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