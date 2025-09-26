Náklady na stavbu s pravomocným územním rozhodnutím jsou odhadovány na 890 milionů korun s DPH. „Počítáme s tím, že financování by se mělo odehrávat v poměru 3:1. Tedy větší podíl státu a významný podíl Pardubického kraje,“ přislíbil už na jaře během návštěvy Vysokého Mýta ministr Martin Kupka. Stavba nové silnice, která bude zároveň přivaděčem k dálnici D35, by mohla začít v roce 2027.
Z výsledku jednání vlády má radost starosta města František Jiraský. „My jsme založením optimisté, vždy jsme věřili, že se prostředky na stavbu najdou. Byla jen otázka, kdy se najdou. Hlavním přínosem bude odklonění tranzitní dopravy, která v současné době jezdí přes centrum města v blízkosti Pražské brány přes nepřehlednou křižovatku u Donocyklu. Doprava povede po nové silnici směrem na sever Pardubického kraje a Vysoké Mýto objede,“ řekl starosta Jiraský.
Jde o již druhou finanční injekci, kterou stát posílá kraji na stavbu přivaděčů k dálnici. Před několika lety poslal témě tři miliardy korun, jenže peníze šly na modernizace stávajících silnic a na severozápadní obchvat Mýta kraj už nezbylo.
Z této částky se podaří zaplatit projekční přípravu, výkupy pozemků a záchranný archeologický výzkum za zhruba 87 milionů korun. „Předpokládané náklady na realizaci I. etapy přivaděče činí cca 787 milionů korun bez DPH. Úhrada ve výši cca 187 milionů korun uhradí Pardubický kraj a 600 milionů korun dle nového usnesení vlády půjde ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.
Odkloněním dopravy dojde nejen ke zvýšení bezpečnosti jak chodců, tak i silniční dopravy, ale sníží se ekologická a hluková zátěž a další negativní vlivy. Radnice se na zklidnění dopravy připravuje dlouhodobě. Má pro širší centrum připravené studie, které zahrnují například vyvýšené přechody či zpomalovací křižovatky, ty však bez vybudovaného severozápadního obchvatu zatím nelze postavit.
Příliv aut přijde po dokončení dálnice k Ostrovu
Už na konci roku sice dálnice D35 odvede z průtahu městem desetitisíce aut, na krajské silnici II/312 se však příliv aut dá očekávat až po dobudování dalšího úseku k Ostrovu, kdy budou z Orlickoústecka hledat nejrychlejší a nejkratší cestu k dálnici.
Správa a údržba silnic Pardubického kraje na sklonku léta vypsala veřejnou zakázku na záchranný archeologický výzkum. Tendr s předpokládanou hodnotou převyšující 42 milionů korun bez DPH bude koordinován se související zakázkou na zemní práce, v rámci nichž dojde ke skrývkám ornice.
Přivaděč II/312 je rozdělen do tří etap. Druhá etapa spočívá v rekonstrukci stávající krajské silnice v délce přibližně 1,5 kilometru.
Navazující část v podobě třetí etapy kolem Chocně až k obci Mostek je kvůli finanční náročnosti celé stavby včetně nového přemostění železničního koridoru, kde se počítá s rekonstrukcí trati na 200 km/h, zatím u ledu.
„Tato třetí etapa vychází v předpokládané hodnotě 2,45 miliardy korun, což je částka, kterou Pardubický kraj pouze ze svého rozpočtu na jednu dopravní stavbu vydat nemůže. O budoucnosti této části přivaděče budeme i nadále hledat finanční prostředky pro její výstavbu,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický.