Pro podzimní volby v Pardubicích už je známá většina lídrů

Téměř všechny politické subjekty, které před čtyřmi lety uspěly ve volbách do zastupitelstva Pardubic, už znají své lídry. Na rozdíl od roku 2022 budou některé kandidovat samostatně, další vytvořily nové volební koalice. Svou funkci chce obhájit současný primátor Jan Nadrchal (ANO).
Nadrchal před čtyřmi lety v čele Pardubic vystřídal Martina Charváta, který byl primátorem dvě volební období a od roku 2022 působil jako radní města. Ve vedení města skončil poté, co jej policie v listopadu 2023 zadržela a strávil několik týdnů ve vazbě pro podezření z manipulace s veřejnými zakázkami týkajícími se výstavby parkovacího domu ve městě.
O hlasy voličů bude na podzim usilovat uskupení Žijeme Pardubice. Pod tímto názvem se spojilo dosavadní sdružení Žijeme Pardubice náměstka primátora Jakuba Rychteckého, které zahrnovalo sociální demokraty a zástupce místních sdružení, dále sdružení Pardubáci, Sdružení pro Pardubice a Patrioti Pardubic. Lídrem bude Rychtecký, podporu má i od hnutí My hejtmana Martina Netolického (3PK) a od projektu Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Rychtecký to řekl ČTK.
ODS se nevrátila ke koalici Spolu a jde vlastní cestou. Do čela kandidátky postavila Ondřeje Tichého, druhý je Jan Mazuch, který vedl společnou kandidátku před čtyřmi lety. Na prvních deseti místech bude sedm nových jmen včetně nestraníků.
Pro podzimní komunální volby v Pardubicích vzniklo nové uskupení Progresivní Pardubice, které sdružuje Piráty, TOP 09 a Zelené. Strany, které jsou nyní v opozici, chtějí prosadit zrušení městských obvodů, lepší adaptaci na klimatické změny nebo větší podporu trolejbusové dopravy. Lídrem je dopravní inženýr a zastupitel Martin Slezák (TOP 09).
Starostové a nezávislí (STAN) půjdu v Pardubicích do voleb samostatně jako před čtyřmi lety, kdy se ale do zastupitelstva krajského města nedostali. Lídrem bude Daniel Vondra, politolog a občanský aktivista za manželství pro všechny. Pardubičtí lidovci počítají pro volby s podporou Nestraníků. O lídrovi zatím nerozhodli, uvedl krajský manažer František Jelínek. SPD staví do čela kandidátky Leoše Jandu (Trikolora), za uskupení Naše Pardubice bude zřejmě lídrem Filip Sedlák jako před čtyřmi lety.
Komunální volby v Pardubicích v roce 2022 vyhrálo ANO s 12 mandáty před Spolu s devíti křesly. Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice získaly po čtyřech zastupitelích. Do zastupitelstva se dostali i Piráti se čtyřmi mandáty, po třech měly Naše Pardubice a SPD. V koalici se spojilo hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s těsnou většinou 20 hlasů. Primátorem se stal Nadrchal, jeho náměstky jsou Jan Hrabal (ANO), Jiřina Klčová (ANO), Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) a René Živný (Společně pro Pardubice).
Kromě Nadrchala chtějí své funkce obhájit i starostové dalších tří bývalých okresních měst. Pokud by se jim to podařilo, František Pilný (ANO) by v čele Chrudimi stál druhé funkční období, David Šimek (Sdružení pro město Svitavy) a Petr Hájek (sdružení Oušťáci) by radnice ve Svitavách a Ústí nad Orlicí vedli již popáté.