Pro volby v Pardubicích jsou známí lídři, letos se změní koalice

Všechny politické subjekty zastoupené v pardubickém zastupitelstvu už uvedly, kdo povede jejich kandidátky v komunálních volbách. Proti stavu před čtyřmi lety se změní koalice, vznikla nová spojenectví. Kandidátky se budou podávat do 4. srpna, volby se uskuteční 9. a 10. října.
Hnutí ANO povede současný primátor Jan Nadrchal (ANO). Před čtyřmi lety v čele Pardubic vystřídal Martina Charváta (ANO). Ten zastával funkci dvě volební období v roce 2022 už na primátora nekandidoval, stal se ale neuvolněným radním.
V uskupení Žijeme Pardubice před čtyřmi lety kandidovali zástupci ČSSD, sdružení ProPce21 a nestraníci. Nyní se před komunálními volbami rozšířilo o další partnerské subjekty. Věří, že širší platforma mu dává větší šanci na lepší výsledek v podzimních volbách. Kandidovat bude pod svým názvem společně se sdruženími Pardubáci, Sdružení pro Pardubice, Patrioti Pardubic a hnutí MY, lídrem bude dosavadní náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Občanští demokraté budou ve volbách na pardubický magistrát kandidovat samostatně. V roce 2022 byli součástí koalice Spolu s lidovci a TOP 09, stejně jako v celostátních volbách. Lídrem bude předseda Oblastního sdružení ODS Pardubice Ondřej Tichý.
Pro podzimní komunální volby v Pardubicích vzniklo nové uskupení Progresivní Pardubice, které sdružuje Piráty, TOP 09 a Zelené. Strany, které jsou nyní v opozici, chtějí prosadit zrušení městských obvodů, lepší adaptaci na klimatické změny nebo větší podporu trolejbusové dopravy. Lídrem je dopravní inženýr a zastupitel Martin Slezák (TOP 09).
KDU-ČSL pro volby hledala koaliční partnery, ale neuspěla. Ostatní subjekty většinou už byly dohodnuté s někým jiným, případně se s lidovci neshodli na programových prioritách a podobě spolupráce. Letos kandidují s podporou Nestraníků. Lídrem Nových lidovců je v Pardubicích dopravní inženýr Petr Netolický.
Kandidátku hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v Pardubicích povede do říjnových komunálních voleb politolog, projektový manažer a občanský aktivista za manželství pro všechny Daniel Vondra. Na druhém místě bude bývalý poslanec Jiří Hájek. SPD staví do čela Leoše Jandu (Trikolora), za uskupení Naše Pardubice bude lídrem Filip Sedlák jako před čtyřmi lety.
Komunální volby v Pardubicích v roce 2022 vyhrálo ANO s 12 mandáty před Spolu s devíti křesly. Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice získaly po čtyřech zastupitelích. Do zastupitelstva se dostali i Piráti se čtyřmi mandáty, po třech měly Naše Pardubice a SPD. Do zastupitelstva neprošly KSČM a STAN. V koalici se spojilo hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s těsnou většinou 20 hlasů.