Produkční společnost Triton Films ze Slatiňan připravuje film o vyhlazení Ležáků

Produkční společnost Triton Films ze Slatiňan na Chrudimsku připravuje celovečerní film o vyhlazení osady Ležáky za druhé světové války. Bude určený pro promítání v kinech, pokud se podaří získat dostatek peněz, vznikne i rozšířená třídílná série pro televize a internetové platformy. Snímek chce podat historii Ležáků z pohledu Zdeňka Hrdého, který tragédii přežil, řekl ČTK Miloš Pilař z filmové společnosti.
"Přežil Ležáky díky tomu, že den před vypálením odjel na nucené práce, tam utekl, potom se vrátil a sledoval Ležáky zpovzdálí. Potom vstoupil k partyzánskému oddílu a bojoval jako partyzán od podzimu 1944 do jara 1945," uvedl Pilař.
Retrospektivní vyprávění začne v roce 1954 a po zobrazení ležácké tragédie i toho, co jí předcházelo, se do tohoto roku opět vrátí. Pilař pro svůj snímek získal i některé známé herce, například Martina Dejdara nebo Ondřeje Krause. Některé scény se budou natáčet v Chrudimi, další v Ležákách a okolních lomech, ale také v Praze Libni, kde byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, a v Resslově ulici, kde se parašutisté v kostele Cyrila a Metoděje bránili nacistům. Premiéru by měl film mít 24. června 2027 k výročí 85 let od vypálení Ležáků.
Při produkci Triton Films spolupracuje s distributorem Big Media, který natáčení zčásti financuje. Jeho prostřednictvím se bude třídílná série nabízet pro uplatnění na internetových platformách například Apple, Discovery nebo Netflix. Milionem korun vznik filmu podpoří i Chrudim, další peníze chce Pilař získat od Státního fondu audiovize, koproducentů a formou crowdfundingu.
Pilař již v minulosti natočil autorský hraný dokument s názvem Ležáky 42. Hrané pasáže byly ilustrovány dobovými dokumenty i záběry z hraných filmů Atentát z roku 1964 režiséra Jiřího Sequense a Sokolovo z roku 1974 Otakara Vávry.
Nacisté kamenickou osadu Ležáky vypálili 24. června 1942, mstili se za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V Pardubicích Němci později popravili 194 lidí, kromě obyvatel Ležáků i a další vlastence. Tragickou událost přežily dvě malé sestry Šťulíkovy. Marie Jeřábková zemřela v únoru 2018, Jarmila Doležalová vloni oslavila pětaosmdesátiny.