Projekt studentů VŠE umožní odkup a prodej vybavení na vysokoškolských kolejích

Vítězem letošního ročníku soutěže Parádní sociální nápad se stal projekt studentů Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) BRAKO. Pracuje s myšlenkou odkupu a prodeje vybavení z druhé ruky na vysokoškolských kolejích. Odborná porota v pardubickém Centru Kosatec vybírala ve finále z deseti nejlepších projektů, které propojují svět byznysu s pomocí potřebným, uvedl dnes Pardubický kraj v tiskové zprávě.
Studenti VŠE přišli s myšlenkou, jak si vybavit pokoj na kolejích a po pár letech nábytek či elektrospotřebiče nevyhodit, ale poslat dál. Tým ve složení Michaela Olivová, Kateřina Kaucová a Ladislav Husák reagoval na problém, kdy si studenti pořizují vlastní lednice, mikrovlnné trouby nebo rychlovarné konvice, které po skončení studia končí u popelnic, protože je není kam odvézt. BRAKO umožňuje odkup a prodej vybavení v areálu kolejí, sdílení a předávání věcí mezi staršími a nově příchozími studenty a s tím spojené snížení nákladů v době začátku vysokoškolského studia.
"Studenti z VŠE přesně pojmenovali problém, který trápí snad každé univerzitní město. A nabídli řešení, kde vyhrávají všichni – životní prostředí, peněženky studentů i správa kolejí. Právě v tom spočívá síla sociálního podnikání," uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj), který byl zároveň členem odborné poroty. Díky podpoře partnerů jako jsou Parádní kraj a P-PINK (Pardubický podnikatelský inkubátor) mají nyní vítězové z projektu BRAKO otevřené dveře k dalšímu rozvoji svého nápadu, který vrací smysl použitým věcem.
Stříbrnou pozici obsadil Projekt Zámeček (Larischova vila). Tým z pardubické Střední školy informatiky a ekonomie DELTA ve složení Richard Kopp, Vojtěch Liebich a Antonín Woff zaujal digitální expozicí o zločinech gestapa v Pardubicích. Jejich interaktivní vzdělávací pomůcka pro školy má za cíl udržet historickou paměť moderní formou. Bronzovou medaili získal projekt SafeGem. Studentky pardubické školy AGYS Natálie Michálková a Barbora navrhly designový šperk se skrytou kamerou a lokátorem pro oběti domácího násilí. Projekt získal uznání za citlivé řešení závažného společenského problému.
Soutěž Parádní sociální nápad organizuje agentura CzechInvest ve spolupráci s Pardubickým krajem a Centrem Kosatec, významným zaměstnavatelem osob s handicapem v Pardubicích. Partnery soutěže jsou Parádní kraj a Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK). Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních 19 projektů středoškoláků a vysokoškoláků. Soutěž ukázala široký rozptyl témat, od Tiché kavárny zaměstnávající neslyšící přes designové doplňky pro invalidní vozíky až po relaxační projekt kombinující prodej přírodních esencí s léčbou rostlinami.