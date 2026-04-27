Pardubický magistrát prověří humánnější způsoby regulace holubů. Město nechá zpracovat odbornou studii, která má najít alternativu k dosavadnímu hubení ptáků plynem. Na pořízení studie dnes zastupitelé schválili 200.000 korun. Opozice měla konkrétnější návrhy, které ale schváleny nebyly.
Opozice navrhovala, aby město vybudovalo síť pěti až šesti holubníků. Ty by měly vzniknout zejména na střechách nebo v půdních prostorách budov ve vlastnictví města či státu. Díky tomu by město mělo nad populací holubů kontrolu a mohlo ji regulovat odebíráním vajec, uvedli předkladatelé zprávy.
Náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO) místo toho podala vlastní návrh, který zastupitelé schválili. Rada má za úkol připravit komplexní řešení regulace holubí populace. "Alespoň jsme otevřeli diskusi. Ale pro mě je to málo, sám jsem téma otevřel před dvěma lety. Posun je v tom, že dosud to vedení města odmítalo úplně. A teď se tím bude muset zabývat," řekl ČTK spolupředkladatel návrhu Vít Ulrych (KDU-ČSL).
Přemnožené holuby v Pardubicích odchytává od roku 2013 odborná firma. Dělá to prostřednictvím deseti až 11 odchytových klecí. Od prosince do března chytí přibližně 950 ptáků. Holubi potom specializovaná firma usmrtí pomocí oxidu uhličitého. Holubníky město dosud nepovažovalo za účinnou metodu.
Náměstkyně primátora před časem jednala s vedením pardubické věznice, zda by holubník nemohl být ve vězeňském areálu, kde by se o ptáky starali vězni. Jednání nejsou uzavřená.
V dubnu předala iniciátorka za vznik holubníků Marcela Hlaváčková petici městu, kterou podepsalo přes 1200 lidí. Veřejnost podle ní jasně dala najevo, že chce změnu, uvedla.