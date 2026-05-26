Propojení zóny Západ v Chrudimi s Čáslavskou ulicí bude stát 30 až 40 milionů Kč

Výstavba dopravního propojení průmyslové zóny Západ v Chrudimi s Čáslavskou ulicí bude stát odhadem 30 až 40 milionů korun. Novinářům to dnes řekl starosta František Pilný (ANO). Zastupitelé v pondělí schválili výkup jednoho z pozemků pro budoucí silnici od soukromého vlastníka za 1,026 milionu korun. O dalších bude město jednat.
"U výkupu pozemků bude záležet na tom, jak se s lidmi domluvíme. Máme nějaký limit, za nějž jít nechceme. Ten, kdo bude chtít významně více peněz, a měli jsme tam třeba dámy, které chtěly 80 milionů, tak bohužel to pak skončí vyvlastněním. I když to nerad říkám a nikdo si to nepřejeme, nemůžeme jako město platit desetinásobky tržní ceny," uvedl Pilný. Město má pro výstavbu propojky studii a základní projektovou dokumentaci.
Průmyslová zóna Západ vznikla na počátku tisíciletí, její zřízení Chrudim stálo zhruba 100 milionů. Rozloha asi 35 hektarů je z velké části zaplněná.
Pracuje zde například chrudimská společnost Dřevovýroba Ficek nebo výrobce tubusů pro větrné elektrárny Siag. Město prodalo pozemky i firmě Sofiko, která vyrábí plechy na pečení a různé typy forem pro pekárny, nebo výrobci automobilových tlumičů Kayaba. Parcely v zóně vlastní také rakouský výrobce řetězů Pewag či chrudimské firmy Monas Trade Company, Redleta a Burkoň, slatiňanská společnost Stavební huť nebo výrobce speciálního oblečení CityZen. Radnice si nechala pozemek, kde chce město vybudovat druhý, větší sběrný dvůr.
V budoucnu by měla být průmyslová zóna Západ napojena na připravovaný severozápadní obchvat Chrudimi. Vést má od kruhové křižovatky u Vestce přes původní silnici na Pardubice a železniční trať kolem areálu bývalého podniku Transporta až k průmyslové zóně. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v dalším úseku kolem Bylan směrem na Čáslav navrhlo tři trasy, všechny však narážejí na odpor okolních obcí.
Vznikem severozápadního obchvatu by se Chrudimi vyřešil problém tranzitní dopravy. Na konci roku 2021 byla zprovozněna druhá část silnice, která město obchází na východní straně a vyhýbá se i sousedním Slatiňanům. První část od Pardubic po křižovatku se silnicí I/17 na Vysoké Mýto byla otevřena na konci roku 2015.