Krátká spojnice bezmála desetitisícového Lanškrouna s koridorem je prvním úsekem, na němž si Správa železnic (SŽ) vyzkouší projekt takzvané prosté elektrizace. Ta spočívá v natažení trolejového vedení bez celkové přestavby trati. Na některé stavební zásahy však přece jen dojde.
„Stavbaři se zaměří na stanici Lanškroun, která kromě troleje nad dvěma kolejemi získá prodloužené nástupiště, nový informační a kamerový systém a také moderní osvětlení,“ sdělil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.
Úpravami projde i mezistaniční úsek. Stavbaři se pustí do oprav několika mostních objektů a jednoho přejezdu. Ten bude nově vybavený světelnou signalizaci se závorami. Vlaky zrychlí ze 40 na 60 kilometrů v hodině a budou využívat vlakový zabezpečovač ETCS.
Projekt budou mít na starost firmy Elektrizace železnic Praha a AŽD, které v tendru nabídly cenu 554 196 004 korun. Původní plány počítaly s částkou 660 milionů. „Samotná stavba by měla začít příští rok v březnu po vyhotovení projektové dokumentace. Dokončení prací v listopadu 2027 umožní zavedení přímých elektrických vlaků z České Třebové až do Lanškrouna,“ dodal Gavenda.
Správce kolejí si od elektrizace slibuje nejen ekologický provoz související s postupným omezováním klasických naftových vozidel, ale i větší efektivitu.
Už dříve Pardubický kraj avizoval, že na elektrifikované trati počítá s novými jednotkami RegioPanter.
|
Lanškroun získá přímé vlakové spojení na Pardubice, vznikne do dvou let
„Prostá elektrizace trati Rudoltice v Čechách – Lanškroun umožní zavedení přímých spojení Pardubice – Choceň – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Lanškroun. Na osobní vlaky tady budou nasazeny moderní jednotky RegioPanter,“ potvrdili plán radní Pardubického kraje v tiskové zprávě.
Správa železnic počítá, že nová trolej bude připravena na plánovaný přechod na střídavou soustavu, do té doby bude pod stejnosměrným napětím 3 kV.
Správa železnic v Pardubickém kraji pracuje na několika velkých projektech. Kromě modernizace železničního uzlu v České Třebové za téměř 20 miliard korun probíhají mezi Chocní a Litomyšlí práce na instalaci zabezpečovače ETCS ve variantě Stop, která nepoužívá ke své funkci rádiovou síť GSM-R. Cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu s možností budoucího zvýšení rychlosti vlaků. Stejný systém má být spuštěn také na trati Chornice – Třebovice v Čechách.
Železničáři také opravují výpravní budovu v Hlinsku v Čechách, v plánu je oprava budovy v Chrasti a v Letohradu.