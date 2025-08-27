Osm lidí obvinili policisté z drogové trestné činnosti, pěti hrozí až 18 let vězení, třem až 12 let. Jedna cizinka je obviněna z legalizace výnosů z trestné činnosti. Prověřování dalších podezřelých pokračuje a není vyloučeno obvinění dalších lidí.
„Při akci Gara kriminalisté zajistili 11,2 kilogramu metamfetaminu, 200 tablet extáze, ketamin, konopí, jeden kilogram látky MSM na ředění drog, chemikálie, prostředky k výrobě metamfetaminu; hotovost v korunách, eurech a dolarech v celkové hodnotě téměř půl milionu korun. Dále elektroniku, například 21 mobilních telefonů nebo odcizený notebook a doklady,“ uvedla policie.
|
Recidivista v garáži uvařil pervitin za miliony, prozradil ho až ničivý požár
Organizovanou skupinu zaměřenou na obchodování s návykovými látkami tvořilo osm cizinců a jedna Češka, pět mužů a čtyři ženy. Jádrem skupiny byli čtyři cizinci, kteří podle důkazů obstarávali drogy. Detektivové zjistili, že každý z nich měl své zdroje a kdo zrovna měl dostatek zásob, prodával drogy ostatním, a to jak členům skupiny, tak dalším odběratelům. Podle kriminalistů členové skupiny drogy prodávali v množství od jednoho až po stovky gramů.
Cizinky jsou obviněné za to, že drogy neoprávněně přechovávaly a distribuovaly odběratelům. Jedna z nich podle policie také připravovala rozvoz objednávek metamfetaminu, kokainu a ketaminu, včetně pomůcek k jejich užívání, po celé České republice, nejčastěji v Praze, Olomouckém nebo Středočeském kraji. Druhá měla drogy přechovávat a denně prodávat desítkám odběratelů v množství od pěti do 50 gramů při jednom nákupu.
|
Zátah odhalil výrobu pervitinu za desítky milionů, policie stíhá pět lidí
Zájemci si podle kriminalistů návykové látky vyzvedávali nejčastěji v bytech obviněných, jeden z nich drogy také rozvážel vozem označeným jako poskytovatel taxislužby. Někteří návykové látky rozváželi veřejnou dopravou nebo na koloběžce, čtyři členové skupiny totiž přišli o řidičské průkazy.
Skupina byla podle policie také zdrojem metamfetaminu i pro věznici v Pardubicích, která na případu s NPC spolupracovala. Drogy se tam podle důkazů dostaly prostřednictvím kurýrky a jednoho z obviněných, který byl v době zadržení ve výkonu trestu, odsouzený na osm let vězení za drogovou trestnou činnost.
„Z věznice měl, mimo jiné, zprostředkovávat platby za drogy prostřednictvím ukrytých mobilních telefonů. Na ty přispívali i příbuzní odsouzených,“ uvedla policie.