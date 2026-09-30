Provoz Orlickoústecké nemocnice omezí v sobotu plánovaná odstávka proudu

Provoz Orlickoústecké nemocnice omezí v sobotu od 07:00 do 19:00 plánovaná odstávka elektrické energie. Dodávku proudu zajistí záložní generátory, aby zůstala zachována činnost všech provozů. Bude fungovat i porodnice pro příjem rodiček. Vzhledem k omezené kapacitě náhradních zdrojů se ale omezí dostupná péče, uvedla mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Po dobu odstávky bude mimo provoz třeba radiodiagnostika a dostupné nebudou ani zobrazovací metody jako CT, magnetická rezonance či angiografie.
V omezeném rozsahu bude fungovat urgentní příjem. V nemocnici nebude možné například vyšetřovat některá traumata jako úrazy hlavy a další úrazy vyžadující CT diagnostiku a jiné zobrazovací metody ani dělat jiná odborná vyšetření vázaná na jejich použití.
Pro příjem pacientů bude uzavřené iktové centrum specializované na pacienty s cévní mozkovou příhodou. Zdravotnickou péči, která nebude aktuálně z důvodu omezení dostupná, zajistí ostatní zařízení společnosti Nemocnice Pardubického kraje. "Pacienty, kteří potřebují ošetření v souvislosti s úrazem, prosíme, aby v této době zvážili využití služeb buď jiného zařízení Nemocnice Pardubického kraje - Pardubickou, Svitavskou nebo Litomyšlskou nemocnici, nebo zdravotnického zařízení mimo Pardubický kraj," uvedla nemocnice.
Kromě toho bude uzavřená hlavní pokladna na budově ředitelství. K zaplacení regulačních poplatků bude vystavena faktura, případně je možná platba v hotovosti či kartou. K dispozici nebudou ani některé nápojové automaty a automaty s rychlým občerstvením. Výčet všech omezení je uveden na webu nemocnice.
Důvodem odstávky je definitivní oprava vysokonapěťového kabelu a rozvaděče po havárii z července letošního roku. Výpadek elektrické energie podle deníku Mladá fronta Dnes výrazně omezil provoz nemocnice. Porodnice nepřijímala rodičky a do okolních nemocnic musely jezdit i sanitky. Akutní případy zařízení přijímalo.