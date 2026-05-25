Provozovatel areálu v Dolní Moravě na Orlickoústecku zvýšil zisk na 206 mil. Kč

Společnost Sněžník, která provozuje rekreační areál v Dolní Moravě na Orlickoústecku, měla v účetním období od 1. května 2024 do 30. dubna 2025 zisk po zdanění 206 milionů korun. Bylo to o téměř sedm milionů korun více než v předchozím období. Tržby z prodeje výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 13 procent na 785 milionů korun, uvedla firma ve výroční zprávě. Rekreační areál v Dolní Moravě je největší v Pardubickém kraji.
Prodej zboží se ve srovnání s předchozím obdobím nezměnil, zůstal na úrovni zhruba 62 milionů korun. Provozní hospodářský výsledek se meziročně snížil ze 115 milionů na 49 milionů korun, naproti tomu finanční výsledek hospodaření zásluhou výnosů z podílů vzrostl ze 111 milionů Kč na 171 milionů korun.
Areál v Dolní Moravě funguje celoročně. V zimě návštěvníci mohou využívat více než deset kilometrů sjezdových tratí, nejvíc v Pardubickém kraji, k dispozici mají lanové dráhy a vleky. Středisko nabízí také vyhlídkovou věž Stezka v oblacích nebo druhý nejdelší visutý most na světě nazvaný Sky Bridge 721. Mezi další lákadla patří bobová a horská dráha, adrenalinový a lanový park a atrakce pro děti, stejně jako turistické a cyklotrasy. Areál disponuje také velkými ubytovacími kapacitami, provozuje restaurace a další gastronomické provozy.
Podle předsedkyně představenstva Evy Sáry Rulíškové se přechodná jarní a podzimní období využívají převážně pro firemní a skupinové akce s ubytováním. Daří se také oslovovat školy s nabídkou školních výletů a adaptačních a sportovních kurzů.
Letos v zimě se veřejnosti v Dolní Moravě otevřelo nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Zařízení se saunami a vodním světem na ploše téměř 7000 metrů čtverečních budovala společnost Sněžník od září 2023.
Společnost Sněžník vznikla v roce 2005. Brněnský developer Jiří Rulíšek vybudoval postupně pod Králickým Sněžníkem i s pomocí dotací jeden z největších horských resortů v Česku. Společnost zaměstnávala v průměru 267 pracovníků, což bylo o čtyři méně než v předchozím období.
Z rychlého rozvoje rekreačního areálu v Dolní Moravě nejsou všichni obyvatelé nadšení, oblast zaplavují statisíce návštěvníků ročně, což působí problémy s parkováním a dopravou. Neustávající rozšiřování kritizují i některé ekologické organizace.