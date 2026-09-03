Průmyslová škola v Letohradě má novou tělocvičnu za 113 milionů korun

Střední průmyslová škola v Letohradě na Orlickoústecku má od začátku školního roku novou tělocvičnu. Moderní stavba poskytne škole i místním sportovním klubům výrazně lepší podmínky pro sportování. Celkové náklady dosáhly téměř 113 milionů korun včetně DPH, uvedl v tiskové zprávě Pardubický kraj, který je zřizovatelem školy.
Příprava stavby začala v roce 2021 zbouráním zchátralého Petříkova mlýna, který hyzdil příjezd do města od Ústí nad Orlicí. Tím se otevřel prostor pro přípravu nové tělocvičny.
Ta má hrací plochu o rozměrech 25 krát 45 metrů a výškou minimálně devět metrů odpovídá standardním rozměrům pro mnoho sportů. Podlaha haly je vhodná pro florbal, volejbal, basketbal, futsal i karate. Hala je připravena také na pořádání školních turnajů a menších veřejných sportovních akcí. Její součástí je proto i tribuna pro 200 diváků. Pro návštěvníky je k dispozici také zázemí s občerstvením. Sportovcům slouží šest šaten a tři umývárny, přičemž dvě šatny a jedna umývárna jsou bezbariérové. Součástí zázemí jsou rovněž prostory pro rozhodčí a cvičitele, první pomoc, skladování sportovního nářadí a vybavení nebo zázemí pro zaměstnance. Nechybí ani prostor pro střídání hráčů a rozhodčích.
Město Letohrad přispělo na vnitřní vybavení tělocvičny pěti miliony korun. Dalších 6,8 milionu korun investovalo do příjezdové cesty, parkovacích ploch, zeleně a veřejného osvětlení.