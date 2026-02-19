V Litomyšli je na 10:00 připravena procházka po moderní architektuře, na kterou je nutná rezervace v infocentru.
Choceň oživí studenti od 9:00 prohlídkami tajemných erbů, pohádkovou stezkou a jarmarkem s vlastním občerstvením.
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...
Řidiče i cestující MHD v krajském městě Vysočiny čekají krušné měsíce. Klíčová třída Legionářů v Jihlavě, která spojuje centrum města s novým dopravním terminálem, projde kompletní rekonstrukcí....
Zima ještě neřekla poslední slovo. Zatímco o víkendu a na začátku příštího týdne dorazí výrazné oteplení, pátek bude ještě pořádně chladný. Na východě republiky se navíc přidá silnější vítr, který...
Celý rok se v Jaroměři na Náchodsku nese ve znamení oslav výročí 900 let. První doložená zpráva o Jaroměři se týká roku 1126 a zmiňuje hrad založený přemyslovským knížetem Jaromírem. Na tomtéž místě...
Středeční požár v areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích byl založen úmyslně. S největší pravděpodobností ho má podle vyšetřovatelů na svědomí muž, který na místě zemřel. Byl to pacient...
Dálniční obchvat Vysokého Mýta otevřený na sklonku loňského roku zbavil město velké části tranzitní dopravy. Vyplývá to z dat, která server iDNES.cz získal od provozovatele satelitního systému...
Na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se čeští fanoušci těšili i kvůli biatlonu. Soutěže probíhají ve známém areálu v Anterselvě. Dalším soubojem o medaile je závod s hromadným startem mužů...
Problémy provázejí rekonstrukci a dostavbu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav historické budovy je horší, než se čekalo. Podle krajské radní Michaly...
Od roku 2013 nejprve působil Stanislav Křeček šest let jako zástupce veřejného ochránce práv, stejně dlouhé období pak strávil coby nejvyšší představitel této instituce sídlící v Brně. Už samotné...
Policisté z Veselí nad Lužnicí na Táborsku vyhlásili pátrání po důležitém svědkovi, který v pražském obchodním centru vyzvedl objednaný mobil v hodnotě 35 tisíc korun. Právě taková částka zmizela z...
Zimní olympiáda 2026 jde do finále. O medaile se hraje také v hokejovém turnaji. Semifinále jsou na programu v pátek 20. února. Suverénně do něj postoupilo zejména Slovensko.
Organizátoři trutnovského festivalu Jazzinec i letos překvapí publikum řadou premiér. Osmadvacátý ročník v sobotu 21. února zahájí britský saxofonista Gilad Atzmon. Headlinerem finálového večera v...