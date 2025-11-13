V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce, hasiči usmrtí 150 tun zvířat

Hasiči si přivezli potřebné zázemí už v pondělí, kdy byla veterinární správou v chovu potvrzena ptačí chřipka. Je to velmi nakažlivé onemocnění, které se rychle šíří. Nakažení ptáci brzy hynou.
„Vybíjení drůbeže potrvá minimálně dva dny. Poté bude zlikvidována a odvezena do kafilerie, bude provedena dezinfekce haly a ihned poběží aktivní čtyřiadvacetihodinová lhůta,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.
Slepice váží kolem 3,5 kilogramu, kohouti i víc. Hasiči musejí postupně vynosit asi 150 tun zvířat. Usmrtí je v kontejnerech s oxidem uhličitým. Hasiči provedou také likvidaci 150 tisíc kusů vajec.
„Na místě bude zasahovat osm jednotek hasičů. Profesionální ze Žamberka, Lanškrouna, Pardubic, Ústí nad Orlicí a Vysokého Mýta, dále jednotky z Hlučína, Jihlavy a dobrovolníci z Bystřece,“ dodala Horáková.
Drůbežárna v Lanškrouně
