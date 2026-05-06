Pyrotechnici našli na Červeňáku v Pardubicích protitankovou minu

V přírodní lokalitě Červeňák v Pardubicích dnes po poledni našli pyrotechnici protitankovovu minu, bezpečně ji zlikvidovali. Oblast bývala vojenským cvičištěm. V současnosti ji město revitalizuje a platí tam zákaz vstupu. Někteří lidé ho ale nerespektují a riskují. ČTK to řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.
"Během přítomnosti policistů na místě bylo vidět, že k parku, konkrétně k plotům, na kterých je zákaz vstupu, přicházejí lidé a přijíždějí cyklisté, kteří zřejmě běžně touto lokalitou chodí nebo jezdí," řekla Janovská.
Podle ní by lidé měli důsledně dbát zákazu a do těchto míst nechodit. "V současné zde době probíhá revitalizace parku a pyrotechnický průzkum. Při něm byla dnes nalezena protitanková mina, kterou policejní pyrotechnici zneškodnili na místě," řekla Janovská.
Město obnovuje dvacetihektarový areál od podzimu loňského roku a ještě minimálně rok bude zavřené. Podle mluvčí nejde pouze o nálezy vojenského materiálu. V oblasti se kácely stromy, odváželo dřevo a nyní tam je těžká stavební technika.