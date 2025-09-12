Pozor radar! Na Svitavsku pohlídá řidiče na dvou frekventovaných tazích

Radek Latislav
  10:12
Na Svitavsku řidiče na dvou vytížených silnicích již brzy umravní úsekové měření. Kromě výpadovky ze Svitav na Poličku se nový radar objeví na hlavním tahu na Brno.

Když město Svitavy před pěti lety začalo na dvou místech silnice I/43 používat úsekové radary, výrazně to pomohlo ke zklidnění dopravy. Řidiči se naučili dávat nohu z plynu na ulici Kpt. Jaroše i na průjezdu Opatova. Za několik málo týdnů dojde ke změně.

Výpadovka na Brno byla před otevřením obchvatu Svitav nejfrekventovanější ulicí ve Svitavách. Po jeho otevření se úsekové měření přesune na Poličskou ulici.
Poličská ulice ve Svitavách bude pod dohledem úsekového měření.
Obchvat Svitav po zprovoznění (19. prosince 2023)
Nové úsekové měření ve Svitavách vymezují dopravní značky. Povinné označování zákonodárci v roce 2011 zrušili.
8 fotografií

Někteří šoféři v těchto dnech mohli na výpadovce ze Svitav na Poličku zaregistrovat, jak dělníci betonují patky nových stožárů podél silnice. Nejedná se o nové veřejné osvětlení, ale o přípravu sloupů, které budou osazeny potřebnou technikou pro nové úsekové měření.

Po zprovoznění obchvatu se totiž svitavská radnice rozhodla přesunout úsekové měření z ulice Kpt. Jaroše, kde výrazným způsobem poklesly dopravní intenzity, a měření zde tak pozbylo smyslu.

„Dopravní situace se na ulici Kapitána Jaroše se spuštěním obchvatu výrazně změnila. Úsek, kterým projížděla tranzitní doprava ve velkém, už není tak nebezpečný. Naopak dostávali jsme podněty především od občanů z Poličské ulice, kde řidiči jezdí dost rychle. Dokládají to i výsledky měření městské policie, která zde často měří,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Přesun radarů dává logiku i z ekonomického hlediska, neboť pronájem radarů není zadarmo a snižující se výnos z pokut by podle města nedokázal provoz zařízení a administrativu spojenou s vybíráním pokut zaplatit.

Obchvat Svitav odvedl tisíce aut, radary z výpadovky na Brno čeká stěhování

Ještě v roce 2022 město za přestupky z radarů inkasovalo 11,2 milionu. Úsekové radary ve Svitavách a také Opatově načapaly téměř 13 tisíc řidičů. Značná část pokut připadla na průjezd Opatovem, kde rychlost překročilo více než 11 tisíc řidičů. Ve většině případů šlápli na plyn jen těsně nad stanovenou „padesátku“. Pirátů, kteří překročili rychlost o více než 40 km/h, bylo padesát. A více než stovkou jel jeden řidič. Obdobná čísla úředníci správního odboru zaznamenali i v roce 2021.

Svitavy nechtějí na provoz radarů doplácet

V roce 2023 systém, který spravují úředníci na odboru dopravy Městského úřadu ve Svitavách, který je obcí s rozšířenou působností, odhalil přes devět tisíc přestupků. Celkem město za tyto přestupky inkasovalo zhruba 6,5 milionu korun.

„V momentě, kdy si řidiči na radary zvyknou a doprava se zklidní, tak najednou může nastat situace, že za pronájem radaru a kvůli výdajům s tím spojenými budeme doplácet,“ dodal Čížek k technologii, kterou měla radnice na pět let pronajatou za téměř šest milionů korun.

Radary na silnicích jako kasičky obcí? Omyl, některé jsou ve ztrátě

Nově bude pod dohledem radarů nejen přes 300 metrů dlouhý úsek od křižovatky Poličské ulice s ulicí Tobruckou až po gymnázium. Vypsané výběrové řízení na radary na dalších pět let zahrnuje kromě Opatova i obec Rozhraní na vytíženém tahu mezi Svitavami a Brnem. Souhlas k tomu dal dopravní inspektorát policie na základě provedené studie dopravního zatížení, která zahrnovala i čtrnáctidenní měření rychlosti, aby se ověřilo, zda má snižování rychlosti v dané lokalitě smysl.

„O měření požádala obec Rozhraní. Radary by měly být zprovozněny během podzimu zhruba kolem poloviny října,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Miliony korun na přestupcích, kterými si město na nových úsecích přilepší, zůstanou zatím stranou. „Tyto finance nejsou během roku zařazeny vůbec do rozpočtu města. Město s nimi skutečně nepočítá a na konci roku se stávají přebytkem hospodaření města,“ dodal Šimek.

Radarové úsekové měření od října začne nově fungovat na silnici I/34 (Poličská ulice) ve Svitavách a v obci Rozhraní na silnici I/43 na hranici Pardubického a Jihomoravského kraje:

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Plzeňský kraj zadá po zásahu NCOZ audit hospodaření kulturního centra

Plzeňský kraj zadá audit hospodaření Kulturního centra Plzeňského kraje, kde tento týden zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Z dotačních podvodů obvinila několik lidí.

12. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Kuchyň a jídelna ZŠ Jubilejní v Novém Jičíně je po rekonstrukci za 49 milionů Kč

Kuchyň a jídelna v Základní škole Jubilejní v Novém Jičíně je po rekonstrukcí za 49 milionů korun. Kromě dispozičních úprav byly součástí přestavby i nové...

12. září 2025  11:07,  aktualizováno  11:07

Každý čtvrtý žák osmé třídy ve Zlínském kraji nemá představu o budoucím oboru

Téměř každý čtvrtý žák osmé třídy základní školy nemá představu o tom, jakému oboru by se chtěl věnovat. Vyplývá to z výsledků projektu Kariérní kompas, který...

12. září 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

Každý čtvrtý žák osmé třídy ve Zlínském kraji nemá představu o budoucím oboru

Téměř každý čtvrtý žák osmé třídy základní školy nemá představu o tom, jakému oboru by se chtěl věnovat. Vyplývá to z výsledků projektu Kariérní kompas, který...

12. září 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rozdělí si papírování i práci. Lékaři sdílejí ordinace se svými nástupci

Od poloviny června až do konce prázdnin si vybírali dovolenou. Zavřít ordinaci na dva a půl měsíce si ale žádný praktický lékař nedovolí, protože na tak dlouhou dobu nesežene záskok a pro pacienty by...

12. září 2025  12:42

Přední evropský výrobce generik Zentiva mění vlastníka – Advent prodává firmu společnosti GTCR

12. září 2025  12:34

V Poličce začne ve středu další ročník festivalu mimického divadla Mime fest

Ve středu 17. září začne v Poličce další ročník mezinárodního festivalu mimického divadla Mime fest. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a...

12. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Velkoobjemový odpad v Ústí sváží taxi, v Děčíně budou dočasně kontejnery

Velkoobjemový odpad v Ústí nad Labem začalo svážet takzvané odpadové taxi. Služba funguje na zavolanou, je k dispozici pouze obyvatelům města, a to za...

12. září 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

Botanici v Brně představili nově objevený zakrslý druh pryšce

Rostliny z pouští a polopouští mohou počínaje dneškem zhlédnout návštěvníci brněnské botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Botanici...

12. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Ryba je zpátky! Do McDonald's se vrací Filet-O-Fish v klasice i s twistem

12. září 2025  12:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Krnov na likvidaci povodňových škod už vynaložil 200 milionů korun

Krnov na Bruntálsku na likvidaci povodňových škod už vynaložil přes 200 milionů korun. V dalších letech plánuje investovat 700 milionů korun, hlavně na obnovu...

12. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

12. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.