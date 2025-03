Pardubická radnice opět přestřelila zakázku. Nakonec ušetří 90 milionů

Už je to poněkolikáté, kdy vysoutěžená cena demolice není ani blízko té odhadované úředníky. Projektanti pracující pro pardubickou radnici se „sekli“ před lety při likvidaci torza haly ČSTV u Tyršových sadů. Loni zase hrubě netrefili cenu za odstranění budovy zvané Bobr v dukelském lesíku. A nyní byli zásadně mimo při odhadu nákladů na demolici osmi budov v kasárnách TGM na Višňovce. Pozitivní na tom je, že pokaždé daňový poplatník výrazně ušetřil.

V posledním případě dokonce najednou téměř 90 milionů. „Mám velkou radost z toho, jak klesla cena. Podle projektové dokumentace byla na 110 milionech korun. Nakonec to bude jen asi 23 milionů. Mohli bychom mít zdemolováno v průběhu léta letošního roku,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký, který má na starosti městskou pokladnu.

Dramatický rozpor mezi cenou očekávanou a vysoutěženou vysvětluje tím, že většina získaného materiálu nebude muset putovat na skládku. Tím firma výrazně ušetří. „Do soutěže se mohly přihlásit firmy, které mají možnost materiál z demolice použít jako podklad do jiné stavby, často na stavby silnic. Tím se cena sníží. Ale projekt musí počítat s tím, že demoliční materiál nikdo nikdy nepoužije a půjde na skládku,“ uvedl náměstek pro ČTK.

Demolice to přitom nebude vůbec malá. Dá se říct, že k zemi půjde většina bývalých kasáren, která jsou na místě vlastně už více než sto let. Vyrostla totiž v letech 1922 až 1927. Od roku 2011 jsou opuštěná. Komplex Pardubice získaly bezplatně od státu v roce 2014. Od roku 2019 je tam městské záchytné parkoviště.

„K demolici je v této fázi určeno sedm objektů. Bourat se bude hlavně v západní části areálu kasáren. V jihozápadním rohu území pak vyroste nová základní škola pro 540 žáků,“ doplnil náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Ten dodává, že město chce upravit i nedalekou zastávku městské hromadné dopravy na Zborovském náměstí, která bude po dostavbě školy více využívána. „Vybudujeme tam i bezpečnější přechod, protože ho budou využívat hlavně děti,“ doplnil Hrabal.

Škola bude mít tělocvičnu, gymnastický sál a multifunkční venkovní sportoviště i dostatečně prostorné zázemí pro personál a vedení školy. „Projekt bude hotový na konci května. Stavba školy by měla trvat 18 měsíců. Budeme už soutěžit technický dozor, abychom ho měli připravený a nezdrželo se výběrové řízení na stavební firmu, která školu postaví. Demolice by měla začít v dubnu,“ dodal Rychtecký.

Předchozí úspory při demolici opozice hlasitě kritizovala

Podle opozičního zastupitele za Naše Pardubice Filipa Sedláka jsou rozpory mezi cenami z projektů a těmi skutečnými natolik zásadní a časté, že by město mělo změnit systém zadávání demolic.

„Myslím, že by bylo dobré, aby u demolic město používalo metodu design and build. Ušetřilo by za projekt, firma by si ho udělala sama. A hned bychom znali skutečnou cenu díla,“ uvedl Sedlák, který však za citelnou úsporou nic nekalého nevidí.

„Myslím, že to radní skutečně překvapilo. Špatný pocit z toho na rozdíl od Bobra nemám. U něj mám pochyby, zda vše proběhlo, tak jak mělo,“ dodal zastupitel Sedlák, který tak připomněl loňské bourání starého zchátralého objektu, za které nakonec město dalo o zhruba deset milionů korun méně, než původně počítalo. Cena při soutěži klesla ze 12 milionů na dva.

„Špatně odhadnuté ceny zakázek jsou notorickým problémem radnice. U demolic se aspoň ceny hýbají tím pozitivním směrem. U staveb je to bohužel často opačně,“ uvedl k tomu další opoziční zastupitel Pardubic zvolený za Piráty Dominik Bečka.

V roce 2013 se totiž něco podobného odehrálo při likvidaci torza nedostavěné sportovní haly u Tyršových sadů. Demolice podle výsledků první výběrové soutěže měla město vyjít na zhruba dva miliony korun. Ovšem když majitel společnosti Kovošrot Jarý Petr Jarý přes MF DNES upozornil na to, že stavbu lze odstranit mnohem levněji, magistrát vypsal druhou soutěž a v ní vítězná firma naopak nabídla, že Pardubicím zaplatí přes sto tisíc korun za získané železo.