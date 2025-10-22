Cestu k územnímu plánu Pardubic čeká další etapa, na řadě je už páté projednání

Milan Zlinský
  10:52aktualizováno  10:52
Pardubickou radnici čeká už páté veřejné projednání nového územního plánu. Důvod? Na tom předchozím se objevily chyby, které je nutné opravit. Podle radních se však plán příští rok i tak podaří konečně schválit.

Radnice Pardubice | foto: Radek Kalhous

Před pár týdny se konalo v pořadí už čtvrté veřejné projednání nového územního plánu Pardubic. Mělo doladit jen poslední detaily na mapě.

Po jednání proto náměstek primátora René Živný věřil, že už nebude stát nic v cestě tomu, aby zastupitelé konečně schválili dokument, který určuje, kde se ve městě může stavět, kde zůstane zeleň a kudy povedou silnice.

„Já pevně věřím, že jako pověřený zastupitel předložím zastupitelům nový územní plán po 15 letech příprav během některého z jarních měsíců,“ uvedl Živný ze Společně pro Pardubice.

Jenže nebyl by to nový územní plán Pardubic, aby se neobjevil další problém. Vždyť politici o jeho přijetí usilují druhou dekádu a stále se nedaří proces završit úspěchem.

Pardubice mají na dosah schválení územního plánu, hned poté ho patrně zase změní

Už o víkendu se na sociálních sítích objevila informace, že se při jednání v Domě techniky, které se konalo před měsícem, objevilo několik nedostatků, které budou mít vliv na schválení zásadní listiny.

„Při veřejném projednávání návrhu nového územního plánu došlo k pochybení, a jeho schválení tak dost možná bude muset být odloženo,“ stálo na facebookovém profilu Pardubický kocourkov, který sleduje dění na pardubickém magistrátu a zhusta ho ostře komentuje.

Pondělní jednání zastupitelstva pak ukázalo, že pisatelé příspěvku měli správné informace. Pardubice budou muset pořádat další veřejné projednání nového územního plánu, už páté v pořadí.

„Při posledním projednání došlo k pochybení. Je to záležitost Milana Svobody a jeho ateliéru, tedy zpracovatele územního plánu. Ale z města nepochybil nikdo, není to věc magistrátu,“ řekl náměstek primátora René Živný, který se dostal okamžitě pod palbu opozičních zastupitelů.

„Koho je to tedy chyba? Kdo za to ponese odpovědnost? Kdo bude platit případné škody? “ uvedl třeba zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Přidal se i poslanec a zastupitel za ODS Karel Haas. „Vy se nám tady pořád vykrucujete a nechcete říct, jak to tedy bylo. Ale my neodejdeme, dokud nám na to neodpovíte. Byl tedy na veřejném projednání soulad mezi grafickou a textovou částí, nebo ne? “ ptal se jasně Haas. „Textová část tam nebyla v pořádku. Nebyla v souladu s tou obrazovou,“ musel přiznat Živný.

Námitku zaslalo i Dynamo

Ovšem to nebyl jediný problém. Vedoucí odboru hlavního architekta města Mariana Zmítková uvedla, že námitku po projednání zaslala i společnost majitele Dynama Petra Dědka, která chce postavit u sídliště Cihelna největší multifunkční arénu světa.

„Společnost MHAP podala námitku na to, že jejich změna nebyla správně zapracovaná do návrhu nového územního plánu,“ řekla zastupitelům Zmítková.

Ostatně pochybení potvrdil redakci iDNES.cz i Petr Dědek. Ten zároveň dodal, že to pro projekt není nyní zásadní problém. „Zapomněli do procesu začlenit 22. změnu územního plánu, která se týká Cihelny. Teď nám to život nijak zásadně nekomplikuje, problém by byl, kdybychom na to neupozornili. Nyní se udělá další veřejné projednání a po něm se to opraví. Je to celkově složitý proces, radnice ho musí řádně odpracovat,“ řekl Dědek.

Radní se shodují, že i přes další potíže se jim podaří schválit nový územní plán do konce volebního období. Tedy příštího léta. „Každopádně by to termíny nemělo ohrozit, máme to nastavené tak, abychom předložili nový územní plán do prázdnin,“ řekl René Živný a doplnil, že radnice nebude muset platit ani případné vícenáklady. „Zpracovatel už uznal, že by to zaplatil v rámci reklamace. Nebudeme muset platit více,“ dodal.

Nicméně třeba podle Víta Ulrycha případ ukazuje, že úředníci na radnici dlouhodobě neodvádí dobrou práci. „Měli si všechno před projednáním zkontrolovat, což neudělali. Oni jsou přece zadavatel, oni mají odpovědnost. Je to jeden problém za druhým,“ uvedl Ulrych.

