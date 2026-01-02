Radní Pardubic se pohádali o platy v městských vodárnách, šéf bere 86 tisíc

Milan Zlinský
  13:52aktualizováno  13:52
Pardubičtí zastupitelé se pořádně pohádali o to, kolik by měli brát členové představenstva společnosti VAK Pardubice. Nyní to je dost.

Radnice Pardubice | foto: Radek Kalhous

Není městská firma jako městská firma. Takový šéf představenstva společnosti East Bohemian Airport Jindřich Tauber si ve svém „vedlejšáku“ na žádné závratné peníze nepřijde.

„Beru něco přes deset tisíc měsíčně. Když si vezmu, jakou mám v této pozici odpovědnost, tak je to vlastně málo. Ale nestěžuji si, práce na letišti mne baví,“ řekl Tauber.

To jeho bývalý kolega ze sociální demokracie Leoš Malina na tom byl v křesle předsedy představenstva společnosti VAK Pardubice o poznání lépe. Tedy do té doby, než si pro něj na podzim přišli policisté kvůli jeho soukromému byznysu.

Policie zadržela vlivného muže pardubické politiky, dříve podporoval ČSSD

„Takže jestli tomu rozumím, tak člen představenstva VAK bere 28 tisíc měsíčně, místopředseda 43 a předseda 86 tisíc měsíčně,“ přečetl na prosincovém zasedání zastupitelstva údaje z materiálu pro zastupitele Filip Sedlák z uskupení Naše Pardubice.

A nutno dodat, že tím radním žádnou radost neudělal. Doufali, že se čísla ven nedostanou. „Ano, to jsou aktuální čísla. Vypočítávají se z průměrné mzdy ve VAK,“ potvrdila nerada náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

A proč ty tajnosti a také hádky v městském parlamentu? Inu proto, že zmíněné cifry jsou úplně „ustřelené“ od zbytku firem, které patří radnici. „Těch členů vedení firmy VAK, navíc slušně placených, je docela dost. Podobný počet lidí ve vedení mají třeba velké banky. Navíc mám pocit, že role politických nominantů není v řízení firmy klíčová. Na to tam jsou odborníci,“ uvedl třeba zastupitel Dominik Bečka.

Více než hodinová debata byla velmi košatá a hlavně politici z vedení města z ní byli evidentně nervózní. Třeba primátor Jan Nadrchal se na své poměry velmi nezvykle rozkřikl na lidoveckého zastupitele Víta Ulrycha. „To není k tématu! Jen napadáte zastupitele, mluvte k věci! “ hartusil Nadrchal.

Když ovšem radní František Brendl peskoval zastupitele Sedláka, přešel to s bohorovným klidem. Ostatně Brendl, který se po zadržení Maliny stal šéfem představenstva firmy VAK, byl hlavním obhájcem poměrů ve firmě, ve které radnice drží 40 procent akcií.

Jde o laciný populismus, říká dosavadní šéf

„Peníze jsou ve firmě za práci a odpovědnost. Ručíme tam svým majetkem. U pravicových politiků bych čekal spíše, že budou říkat, že v ostatních městských firmách berou politici málo. Tohle bych nazval laciným populismem,“ bránil sebe i kolegy František Brendl.

Byť i on přiznal, že je potřeba se na výši odměn ve firmě podívat. „Mohu ale potvrdit, že budeme mít zájem odměny pokrátit, jak se to povede, záleží na dalších akcionářích. Souhlasím s tím, že se mají snížit,“ řekl Brendl a doplnil, že nárok na odměnu mají jen neuvolnění politici. To znamená, že třeba starostové obcí sedí ve firmě zadarmo.

Výše odměn ve VAK zaskočila zastupitele už na podzim. Nikdo neměl tušení, že politici si na pozici, která není hlavním pracovním úvazkem, dokážou vydělat téměř dvojnásobek průměrné měsíční mzdy. A to vše v kombinaci s tím, že lidé v regionu platí za vodné a stočné jedny z nejvyšších částek v republice. „Za deset let se cena vody téměř zdvojnásobila. Není tak pravda, že se cena vody mění jen kosmeticky,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Emoce jistě u opozičníků vyhrotil i výběr politiků, kteří na lukrativní pozici zamířili. Po posledních komunálních volbách ji totiž obsadil bývalý primátor za hnutí ANO Martin Charvát. Skončil na podzim 2023, když si pro něj přišla policie. A stejně dopadl i dobrý známý náměstka primátora Jakuba Rychteckého Leoš Malina. „Někdo by mohl mít pocit, že to jsou trafiky pro zasloužilé členy radniční koalice,“ poznamenal k tomu Ulrych.

Nicméně politici se původně měli bavit o úplně něčem jiném. Měli vybrat politika, který v pozici šéfa představenstva Malinu nahradí. Koalice nakonec ukázala na Martina Štefku z ANO. „Měli jsme dnes mluvit o novém členovi představenstva, bohužel ta diskuse se posunula hodně jinam,“ řekl k tomu Rychtecký. Návrh nakonec prošel nejtěsnějším možným způsobem.

